FOCUS ECONOMIA E LAVORO - Intervista a Tina Balì, candidata al consiglio regionale del Lazio con la lista Polo Progressista di Sinistra & Ecologista: "Politiche mirate per le persone e non per esclusiva spesa delle risorse”

Dalle strategie da mettere in campo per rendere la regione più attrattiva e competitiva all’esigenza di creare un sistema di sviluppo che comporti investimenti mirati e contrasto al lavoro povero. Tina Balì, sindacalista della Cgil oggi candidata al consiglio regionale con Polo Progressista di Sinistra & Ecologista a sostegno di Donatella Bianchi (M5s), fa il punto sui temi di Economia e Lavoro.

“La prospettiva occupazionale passa da investimenti nei settori innovativi, bisogna puntare sull’economia circolare, sulla transizione ecologica che vuol dire anche transizione economica e sociale” - ha detto Balì ai microfoni di RomaToday. “Servono politiche mirate per le persone e non per esclusiva spesa delle risorse”. Poi il commento sul tramonto del “Modello Lazio”, con Pd e M5s a correre separati: “E’ un vero peccato la divisione del campo largo, ma c’è stato lo zampino forte di Renzi e Calenda. Le alleanze si fanno sui progetti e sulle idee, invece abbiamo assistito a dinamica di alleanze legate ai consensi elettorali e non a cosa si vuole fare per la Regione Lazio”.

(riprese e montaggio di Veronica Altimari)