Dove ritirare la tessera elettorale a Roma per le elezioni regionali 2023

Nelle date di domenica 12 e lunedì 13 febbraio i cittadini romani e del Lazio saranno chiamati alle urne per esprimere le proprie preferenze.

La tessera elettorale

Per votare sarà necessario possedere una tessera elettorale. In caso di esaurimento degli spazi, furto o smarrimento della tessera o mancata ricezione della stessa è possibile chiederne il duplicato, e/o dell’attestato sostitutivo anche tramite delega a persona di fiducia con documento del delegante e del delegato.

Per farlo bisognerà recarsi alla Direzione Centrale dei Servizi Elettorali (Via Luigi Petroselli 50) aperta il lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 08:30 alle ore 13.00 ed il giovedì dalle ore 08:30 alle ore 16:30 oppure presso il proprio municipio di competenza territoriale che in occasione delle elezioni seguiranno delle aperture straordinarie degli uffici elettorali. Ecco i giorni e gli orari nel dettaglio delle aperture straordinarie dei municipi:

Da lunedì 6 a giovedì 9 febbraio dalle ore 08:30 alle 16:30;

venerdì 10 dalle ore 08:30 alle 18:00;

sabato 11 dalle ore 09:00 alle 18:00;

domenica 12 dalle ore 07:00 alle 23:00;

lunedì 13 dalle ore 07:00 alle 15:00.

Gli indirizzi degli sportelli nei singoli municipi

Municipio I

Indirizzi sportelli anagrafici: via Petroselli 50 e di Circonvallazione Trionfale 19.



Municipio II

Indirizzi sportelli anagrafici: Via Dire Daua 11; via Goito 35



Sportello anagrafico Via Catania 70



Municipio III

Indirizzo sportello anagrafico: via Umberto Fracchia 45



Municipio IV

Indirizzi sportelli anagrafici: via Tiburtina 1163, via San Romano 14 e via Rivisondoli 2



Municipio V

Indirizzi sportelli anagrafici: via di Torre Annunziata 1; via Prenestina 510



Municipio VI

Indirizzo sportello anagrafico: viale Duilio Cambellotti 11



Municipio VII

Indirizzi sportelli anagrafici: piazza di Cinecittà 11, via di Fortifiocca 71



Municipio VIII

Indirizzo sportello anagrafico: via Benedetto Croce 50



Municipio IX

Indirizzo sportello anagrafico: viale Ignazio Silone ponte I



Municipio X

Indirizzi sportello anagrafico: sede di Ostia Lido in Via Claudio 1; sede di Acilia in Piazza Capelvenere 13



Municipio XI

Indirizzi sportello anagrafico: via Portuense 579 ; via Mazzacurati 75



Municipio XII

Indirizzo sportello anagrafico: via Fabiola 14

Municipio XIII

Indirizzo sportello anagrafico: via Aurelia 470



Municipio XIV

Indirizzo sportello anagrafico: piazza Santa Maria della Pietà 5, - padiglione 29



Municipio XV

Indirizzi sportelli anagrafici: via Enrico Bassano, 10 (La Storta) e piazza Saxa Rubra, 18(Prima Porta)

Elettori con disabilità

Per facilitare il voto agli elettori con disabilità è stato istituito un servizio di accompagno tramite trasporto con pulmini attrezzati. Per usufruirne gli interessati dovranno telefonare ai numeri 06/67692540 - 06/67692541 del Comando di Polizia Locale di Roma Capitale, rappresentando la volontà di ricevere il servizio e fornendo le proprie generalità, l'indirizzo di abitazione, il numero telefonico e il Municipio di appartenenza.

Per facilitare l'esercizio del diritto di voto, gli elettori dovranno anche munirsi dell'attestazione medica e del certificato di accompagnamento, che saranno loro rilasciati dalla A.S.L. competente per territorio.

Si potrà telefonare per richiedere il servizio nelle seguenti giornate e orari: