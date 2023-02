“Dobbiamo ridurre al massimo gli sprechi e far funzionare bene il sistema Lazio, se diventa competitivo ed efficiente potremo abbassare le tasse”. Così Roberta Angelilli, candidata al consiglio regionale con FdI fa il punto su Economia e Lavoro.

“Ci sono 20 miliardi di euro che arrivano dalla nuova programmazione europea, dal Pnrr, e devono servire per un piano di azione strategico sia in termini di investimenti che di priorità. Bisogna partire dall’innovazione e dal sostegno concreto a imprese e professionisti, efficientare i servizi sul territorio a partire da trasporti e infrastrutture”. Mettere a sistema tutto e porre un argine alla burocrazia per far sì che il Lazio possa accogliere le imprese e soddisfare le loro esigenze, quanto vorrebbe contribuire a realizzare Angelilli. Anche con l’aiuto dell’Europa, lei che è stata vicepresidente del parlamento europeo.

“Il Lazio è la seconda regione italiana in termini di PIL. Bisogna interagire di più con l’Europa utilizzando al meglio le risorse. Occorre lavorare perché i fondi europei siano accessibili”.

