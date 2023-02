Regionali Lazio: aspettando gli eletti, ecco come potrebbe essere il nuovo consiglio

Alle 13 di martedì 14 febbraio mancano ancora quasi tutti i dati sulle preferenze a Roma, quindi potrebbe verificarsi qualche ribaltone dell'ultimo minuto, ma è possibile già tracciare un quadro di come sarà il prossimo consiglio regionale dopo le ultime elezioni. Tra novità ed eccellenti ritorni.

Fratelli d'Italia padrone del nuovo consiglio regionale: Righini record di preferenze

Ovviamente, data la schiacciante vittoria di Francesco Rocca e quasi il 34% di Fratelli d'Italia, sarà il partito di Giorgia Meloni a farla da padrone. La forza trainante della coalizione di centrodestra dovrebbe guadagnare 22 seggi con Giancarlo Righini indiscusso Mr Preferenze da record: il candidato sostenuto dalla presidente del Consiglio e dal ministro Francesco Lollobrigida ha sfondato i 30.000 voti in tutto il Lazio. Con lui sicuramente anche Micol Grasselli e una serie di vecchie conoscenze del Campidoglio.

Chi si rivede: gli ex assessori di Alemanno approdano alla Pisana

In consiglio si rivedranno diversi volti noti della destra romana e laziale, figure che dieci anni fa gravitavano intorno a Gianni Alemanno e grazie a lui governarono Roma: Antonello Aurigemma che fu assessore alla mobilità, Fabio De Lillo all'ambiente, Marco Bertucci figlio dell'allora ad di Atac Adalberto, consigliere provinciale dal 2008 al 2012 e poi consigliere comunale a Guidonia Montecelio, sua città natale. Un altro che entrerà è Fabrizio Ghera, consigliere uscente e assessore al patrimonio negli anni di Alemanno. Tornerà a occuparsi di questioni più territoriali Roberta Angelilli, quattro volte eurodeputata dal 1994 al 2014. Dovrebbe entrare anche Francesca De Vito, ex M5S, già passata a FdI durante la scorsa legislatura.

Tre posti (forse 4) per FI, meglio la Lega

Nel centrodestra, saranno sicuramente 3 i consiglieri per Forza Italia, potendo ottenerne un quarto grazie al premio di maggioranza. Al momento, sempre tenendo conto della mancanza di buona parte dei dati su Roma, quello con più preferenze sembrerebbe Fabio Capolei. Per gli altri, si deve attendere. Andrà meglio alla Lega, che potrebbe farne entrare dai 4 ai 5: Pino Cangemi e Laura Cartaginese dovrebbero essere Mr e Mrs Preferenze, ma occhio a Daniele Giannini che al momento attuale sta andando forte su Roma. In totale la maggioranza avrà 30 seggi.

Il Pd oltre le aspettative: Leodori re delle preferenze (grazie alla provincia)

Passando al centrosinistra, il ruolo del padrone lo fa il Pd. Saranno presumibilmente 10, grazie al risultato sopra le aspettative, i consiglieri e le consigliere che occuperanno i banchi d'opposizione fino al 2028. In provincia, a meno di sorprese a Viterbo il seggio scatterà per Enrico Panunzi, a Latina per Salvatore La Penna e sicuramente a Frosinone per Sara Battisti. Su Roma, oltre al candidato presidente sconfitto, Alessio D'Amato, scatterebbero 7 seggi. Questi li possiamo dare per certi: Daniele Leodori, Eleonora Mattia, Emanuela Droghei, Mario Ciarla, Massimiliano Valeriani, in rigoroso ordine di preferenze ricevute al momento in cui si scrive. L'ormai ex vicepresidente del Lazio, Leodori, si conferma campione di preferenze, anche se rispetto al 2018 dovrà accontentarsi della "sola" leadership dem. Droghei, ex assessora a Ostia e capostaff di Leodori, guadagna molte preferenze anche nella Capitale andandosi a piazzare, a meno di ribaltoni, prima del manciniano Mario Ciarla nella "classifica" generale.

Tra centro e sinistra: entra Tidei, quasi sicuri Pascucci e Bonafoni

Gli altri che dovrebbero entrare sono Michela Califano e uno tra Mauro Alessandri e Rodolfo Lena. Ma, ribadiamo, i numeri sono ancora fortemente incompleti su Roma. Tra gli alleati, due dovrebbero essere i seggi per il Terzo Polo. L'unico nome sul quale ci si può sbilanciare è quello di Marietta Tidei, consigliera uscente. Per il secondo posto c'è forte incertezza: in corsa l'ex deputato e turborenziano Luciano Nobili, il giovane ingegnere di Azione Federico Petitti, il vicesindaco di Albano Laziale Luca Andreassi (sempre di Azione) e l'ex sindaco di Canterano ed ex coordinatore provinciale dell'Udc Pierluca Dionisi, anche lui in quota Calenda. Della lista Verdi e Sinistra la provincia premierebbe Alessio Pascucci, due mandati da sindaco di Cerveteri. A Roma, con il 55% delle sezioni scrutinate, bene Claudio Marotta, smerigliano doc (è il capostaff di Massimiliano Smeriglio a Bruxelles), meno la verde Simona Saraceno. La civica di D'Amato dovrebbe regalare il terzo mandato consecutivo a Marta Bonafoni.

M5S: dietro Bianchi c'è Della Casa

Molto male l'alleanza tra M5S e Polo Progressista di Sinistra & Ecologista. I consiglieri eletti dovrebbero essere 4, massimo 5, ancora non è chiaro se tutti del partito di Giuseppe Conte. Un posto sicuramente sarà della candidata presidente, la giornalista e ambientalista Donatella Bianchi, seguita da un'altra donna ovvero la ex minisindaca del IV municipio, Roberta Della Casa. Per gli altri ci sono ancora ore di passione da vivere.