FOCUS AMBIENTE E RIFIUTI | Mario Ciarla: "Dobbiamo puntare sempre di più sul made in Lazio"

Già consigliere municipale e comunale, Mario Ciarla è già stato eletto anche i consiglio regionale. Nominato nel 2020 presidente dell’Agenzia regionale per lo sviluppo e l’innovazione dell’agricoltura del lazio (Arsial) ha lasciato l’incarico in vista della prossima tornata regionale. Al candidato, presente nella lista del PD, sono state fatte domande incentrate su Ambiente e Rifiuti

L’eventuale vittoria di Rocca andrebbe ad interrompere dieci anni di amministrazione regionale del centrosinistra. Quali sarebbero le conseguenze più negative?

In questi 10 anni di Zingaretti siamo usciti dal commissariamento alla sanità in cui ci aveva lasciato la destra e dato luogo migliore campagna vaccinale d’italia. Far tornare quelli di prima sarebbe una iattura.

Il suo volto era sulle locandine che sponsorizzavano il termovalorizzatore. Non teme però con Roma rinuncerà ad aumentare la raccolta differenziata?

Dire sì al termovalorizzatore è giusto nel merito, per chiudere il ciclo dei rifiuti, per dare luogo ad un meccanismo virtuoso che riporta il decoro neelle strade, si riducono le spese e si evitano nuove discariche nella provincia. Non è antitetico alla differenziata, anzi.

Cosa può fare la regione Lazio per limitare la diffusione dei cinghiali?

Con la peste suina siamo stati obbligati a fare abbattimenti selettivi. A regime bisogna aumentare le misure di contenimento con le reti metalliche, procedere anche alla sterilizzazione e riuscire a delimitare bene gli spazi per tutelare cittadini ed animali.

La scorsa estate la regione ha proclamato lo stato di calamità naturale. Su quali investimenti puntare per ridurre il rischio siccità?

La siccità in estate ed il freddo anche di questi giorni stanno provocando ulteriore difficoltà nella produzione di frutta e verdura. Bisogna procedere nella politica di riforestazione anche in città. Con Arsial in passato abbiamo costruito progettualità che speriamo possano prendere sempre più piede.

Negli ultimi anni è stato a capo di Arsial. Cosa deve fare ancora la regione per rilanciare il settore agricolo pastorale?

Il made in Lazio ha delle potenzialità incredibili. I nostri prodotti riscontrano un interesse internazionale notevole. La qualità è aumentata, anche grazie al contributo di giovani e donne. Investire sul made in Lazio deve essere uno degli assi portanti anche nel futuro.

(riprese e montaggio di Veronica Altimari)