FOCUS AMBIENTE E RIFIUTI | Intervista a Marco Cacciatore per il Polo progressista di sinistra ed ecologista: "Dobbiamo passare dal trattamento dell'indifferenziata al recupero della materia"

Marco Cacciatore, consigliere regionale uscente del gruppo misto, è candidato nella lista del Polo progressista di sinistra ed ecologista (PPE), formazione che, insieme al M5s, sostiene la candidata alla presidenza regionale Donatella Bianchi. Con Marco Cacciatore sono state affrontate, nell’intervista, soprattutto tematiche legate all’ambiente ed ai rifiuti.

Lei era stato eletto con il M5s e dopo una parentesi nei Verdi torna a candidarsi in una coalizione con i 5 stelle. Perché questa scelta?

E’ vero ho avuto diversi passaggi ma dico fondamentalmente sempre le stesse cose. Uscii dal M5s per la forte opposizione alla scelta di fare una nuova discarica a Monte Carnevale. Ora ho aderito a questa coalizione perché contrario al termovalorizzatore che il centrosinistra sta insediando. E’ stata una questione di credibiità per quello fatto in questi 5 anni.

Quali sono le strade da seguire per chiudere il ciclo dei rifiuti?

Dai TMB che trattano l’indifferenziato dobbiamo lavorare ad una conversione che consenta il recupero della materia, che fa risparmiare il 20-30% dell’apporto energetico. Per farlo occorre puntare su biodigestori aerobici, intervenire sulla separazione della frazione organica e sulla realizzazione di 14 impianti di compostaggio da realizzare nelle aree verdi.

Cosa può fare la Regione Lazio per limitare la diffusione dei cinghiali?

Bisogna intanto dire stop alle ibridazioni ed alla caccia selettiva e puntare sulla vaccinazione ai fini della sterilizzazioni. Poi bio percorsi, con recinzioni e cibo, per portare i cinghiali nelle aree protette, i loro habitat naturali.

La scorsa estate la regione ha proclamato lo stato di calamità naturale. Su quali investimenti puntare per ridurre il rischio siccità?

Bisogna intervenire per effettuare manutenzioni alle reti idriche, anche con strumenti d’emergenza, andandosi a sostituire ai gestori, perché bisogna recuperare quasi la metà delle risorse idriche che a Roma e nel Lazio si perdono.

Per aiutare il settore agricolo pastorale del Lazio quali misure occorre mettere in campo?

Negli ultimi anni la regione Lazio ha incentivato l’istituto della multi-imprenditorialità nel settore agricolo. Doveva essere una misura a sostegno del reddito dei produttori ed invece ha finito per aumentare cubature, costruire resort e strutture ricettive. Nel settore agricolo strumenti come quello descritto sono l’opposto di ciò che serve.



(riprese e montaggio di Veronica Altimari)