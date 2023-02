Giuliano Pacetti, classe 79, laureato in sociologia, è stato capogruppo in Assemblea Capitolina per il M5s, durante l’amministrazione Raggi. Ha inoltre fatto parte dello staff dell’assessorato regionale al turismo ed agli enti locali. Per il 12 e 13 febbraio è candidato nella lista del M5s a sostegno dell’elezione di Donatella Bianchi. E' stato intervistato da Romatoday con un focus dedicato ai trasporti.

Lei è stato al fianco di Valentina Corrado nella giunta Zingaretti. Rimpianti per com’è naufragata la possibile alleanza tra centrosinistra e M5s?

No le alleanze si fanno quando ci sono temi e priorità comuni. I nostri temi erano legati all’attenzione all’ambiente, all’opposizione al termovalorizzatore ed alla necessità di cambiare passo nella sanità. La risposta del PD è stata annunciare il candidato presidente scelto da Calenda.

I continui disservizi della Roma Lido fanno passare la voglia di prendere il treno per spostarsi. Come intervenire per migliorarla?

I cittadini chiedono a gran voce almeno 2 nuovi treni, contemporaneamente bisogna far funzionare scale mobili ed ascensori rotti, che sono una barriera all'accesso delle persone con disabilità. La regione dal 2014 ha 180 milioni da investire sulla linea e noi abbiamo più volte sollecitato Zingaretti a spenderli per farla funzionare.

La Roma Nord è una linea che ha mostrato molti limiti. In quel caso cosa fare per garantire un servizio adeguato ai suoi numerosi utenti?

E’ Una linea strategica. Serve un ammodernamento delle infrastrutture, occorre mettere treni nuovi perché gli attuali sono obsoleti. Poi bisogna fare in modo che prosegua anche a Nord di Viterbo.

A fine dicembre Cotral ha firmato un contratto con la regione di durata decennale. E’ soddisfatto del servizio finora offerto o ci sono correttivi da introdurre?

Negli ultimi anni Cotral, in positivo, ha rinnovato la flotta e ristrutturato buona parte delle rimesse. Restano però ancora da rimodulare gli orari del servizio che spesso non collimano con quelle degli studenti e dei pedonali. Inoltre bisogna cercare di ascoltare chi vi lavora e che è costretto a fare turni massacranti.

E’ stato nominato un commissario per realizzare l’autostrada Roma Latina. Il m5s aveva sostenuto quanti chiedevano la messa in sicurezza della Pontina e la creazione d’un collegamento ferroviario. Battaglia persa?

Non ci arrendiamo perché qualora l'autostrada venisse realizzata sarebbe la devastazione di un territorio. Ci sono alternative prime tra tutte la metro di superficie e la messa in sicurezza, con una corsia d’emergenza, dell’intera tratta della Pontina. Inoltre si potrebbero usare dei bus Cotral per un rapido collegamento. E' falso che l'autostrada rappresenti un volano di sviluppo.

(riprese e montaggio di Veronica Altimari)