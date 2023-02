FOCUS POLITICHE GIOVANILI Intervista a Giulia D’Amore, candidata al consiglio regionale del Lazio con il Polo progressista di sinistra ed ecologista: “Servono borse di studio ed agevolazioni per il trasporto pubblico"

Giulia D’Amore, ventenne studentessa di biologia, è una delle candidate più giovani che si presentano all’appuntamento del 12 e 13 febbraio. Nella lista del Polo progressista di sinistra ecologista, sostiene l'esigenza, per il Lazio, di un una transizione ecologica e digitale. Supporta la candidatura alla presidenza in regione di Donatella Bianchi.

Lei è sicuramente tra i più giovani candidati a questa tornata elettorale. Cosa l’ha spinta ad impegnarsi, alla sua età, nella coalizione che sostiene Donatella Bianchi?

Penso che i giovani e gli studenti siano utili alla regione per portarla in una direzione ‘eco-digital’. Noi giovani abbiamo voglia di essere partecipi, abbiamo voglia di fare. Ho scelto il Polo progressista perché con il M5s pone attenzione proprio al tema dell’ambiente.

I giovani che vengono a Roma per studiare devono affrontare costi esorbitanti. Cosa fare?

Il Lazio è la regione con il maggior numero delle università ed il 23% degli studenti sono dei fuori sede, ma si piazza al decimo posto per le borse di studio erogate. Ritengo che per garantire il diritto allo studio occorra pensare ad agevolazioni nei trasporti pubblici e tra le iniziative da mettere in campo ritengo si debbano dare 300 euro ai giovani che vengono con famiglie che hanno un Isee sotto i 20mila euro.

Il Lazio è una regione che ha una tradizione agricola importante. Come si fa ad avvicinare anche i giovani a questo settore?

Il valore della produzione agricola nel Lazio corrisponde al 5,4% della produzione totale ed il 20% degli occupati della nostra regione lavora nel settore agricolo. La parola chiave è potenziare il settore, investendo risorse sulle startup, in modo da incentivare i giovani.

Quale ritiene debba essere il ruolo dei giovani per rispondere alle sfide poste dalla transizione ecologica?

Noi giovani ci stiamo sempre più interessando alla crisi climatica di cui l’essere umano è responsabile. Un settore su cui intervenire, quindi, è sicuramente quello dei trasporti pubblici: solo il 30% degli studenti ne fa ricorso. Bisogna quindi migliorare intanto i collegamenti in città e tra Roma e le province.

Quali ricette mettere in campo per favorire l’occupazione dei giovani nel Lazio?

Un’iniziativa già ripresa dal M5s è quella di puntare su una piattaforma digitale che faccia incontrare domanda ed offerta. Inoltre bisognerebbe migliorare i centri per l’impiego, fondamentali per i disoccupati.

(riprese e montaggio Veronica Altimari)