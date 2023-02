Regionali, Gasparri attacca i candidati di Spin Time: "La sinistra tollera l'illegalità"

La sinistra "tollera l'illegalità" e candida "due noti attivisti romani dei movimenti per la casa". A dirlo è Maurizio Gasparri, classe '56, senatore romano di Forza Italia. Il riferimento è a Maurita Virtù e Claudio Marotta, candidati nella lista Verdi e Sinistra, a sostegno di Alessio D'Amato.

Gasparri contro i candidati di Spin Time alle Regionali

Il primo è stato assessore in VIII municipio, poi capo segreteria dell'eurodeputato Massimiliano Smeriglio. Da poco più che adolescente, nel 2004, partecipò all'occupazione di uno stabile a via delle Sette Chiese come attivista del centro sociale "La strada". La seconda coordina gli sportelli sociali a "Spin Time", occupazione a scopo abitativo di via di Santa Croce in Gerusalemme all'Esquilino, dove inoltre vive sin dall'inizio, dal 2013. Per Gasparri è inaccettabile che entrambi siano in corsa per le Regionali.

"Uno sfregio a chi paga le tasse"

Per Gasparri la candidatura dei due è "uno sfregio nei confronti di chi paga regolarmente le tasse e per chi si vede usurpato dei propri diritti. Quella delle occupazioni è una vera e propria piaga per la città di Roma". Il tema, tra le altre cose, era stato sollevato prima da Francesco Storace, ex governatore del Lazio, oggi penna del quotidiano Libero. E da lì apriti cielo. Laura Corrotti, candidata con Fratelli d'Italia alla regionali ha accusato la sinistra di "coccolare i centri sociali" e di non aver "investito nell'edilizia agevolata in 10 anni di governo, tollerando invece tante occupazioni".

La reazione: "Spin Time merita la medaglia d'oro"

"A Spin Time Labs va consegnata una medaglia d'oro per il prezioso lavoro di welfare pubblico che mettono in campo nonostante attacchi e mistificazioni da destra e sinistra - ha replicato Marotta - . Abbiamo scelto di rompere l'accerchiamento e portare nelle istituzioni repubblicane le istanze sociali, anche quelle più radicali: dissequestrare la rappresentanza e dare voce al conflitto perché così si combatte il non voto e il disincanto". "Credo fermamente che Spin Time possa rappresentare un modello vincente di nuove politiche all’abitare - si legge nella biografia di Maurita Virtù, candidata in ticket con Marotta e proveniente dall'ex occupazione del PachaMama, al Laurentino - in cui welfare, istruzione, formazione e cultura siano i punti cardine. Un modello in cui la dimensione abitativa, dove trovano residenza un totale di 362 persone di 26 diverse nazionalità, entra in contatto con quella dei servizi alla cittadinanza, di carattere sociale e culturale".

Il portavoce: "Non rubiamo la casa a nessuno, questo è un modello da esportare"

"Per noi Spin Time è un modello di politica pubblica - commenta anche Michelangelo Ricci, portavoce di Spin Time Labs a RomaToday - e la Regione dovrebbe prendere spunto da noi, questo è un laboratorio a cui ispirarsi. Gasparri parla di ipocrisia della sinistra, ma anzi noi vorremmo che D’Amato e la coalizione fossero ancora più chiari su questo tema. La giunta Gualtieri sta facendo il più grande investimento sul patrimonio pubblico da 30 anni. Noi diamo casa a 400 famiglie senza levare casa a nessuno, erano uffici pubblici svenduti ad un fondo e poi abbandonati. Non vedo il furto a chi aspetta casa, dov’è l’appropriazione. di cui parla il senatore? Lo scandalo vero è che si possa stare anche 10-11 anni senza casa avendone diritto".