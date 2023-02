Ingegnere gestionale, Federico Petitti si occupa di gestione die servizi sanitari all’Istituto superiore sanità. Ha lavorato in direzione sanitaria al Policlinico Umberto I ed è stato ricercatore alla Sapienza, dove ha vinto una borsa di dottorato in management sanitario. Dal 2019 a fianco di Carlo Calenda, è il capolista del Terzo Polo, la formazione composta da Azione e Italia Viva che sostiene il 12 ed il 13 febbraio l’elezione alla presidenza della regione di Alessio D’Amato.

Lei è un ingegnere gestionale che lavora nel settore sanitario. Con la vittoria di Rocca o di Bianchi può ripresentarsi il rischio di una sanità commissariata?

Rocca è stato il direttore generale del Sant’Andrea. Quando è arrivato lì il bilancio era con meno 14 milioni e quando è andato via l’ha lasciato con meno 78. E’ un dato che ci indica il livello del manager Francesco Rocca. Bianchi invece è una bravissima giornalista ma non ha mai avuto mai esperienza di sistemi di gestione complessi e la prossima giunta dovrà gestire tutti i fondi del PNRR per ridisegnare il servizio sanitario regionale per i prossimi 30 anni. Non possiamo sbagliare.

I giovani che vengono a Roma per studiare pagano costi esorbitanti anche per un posto letto. Come affrontare questo problema?

Bisogna investire nelle borse di studio e negli alloggi per gli studenti. Negli ultimi 7 anni sono aumentate a 140mila le borse di studio Bisogna sfruttare il PNRR che si pone l’obiettivo di passare da 40mila posti letto a 100mila.

Il Lazio è una regione che ha una tradizione agricola importante. Come si fa ad avvicinare i giovani al settore?

Occorre lavorare molto sull’orientamento. Oltre alla tradizione agricola, penso anche all’artigianato. I giovani vanno fatti avvicinare a quei mondi che stanno sparendo. Si può fare molto, attraverso la formazione professionalizzante.

Le ex ferrovie concesse sono passate in gestione alla regione. Cosa fare per incentivare l’uso del trasporto pubblico anche tra i più giovani?

C’è solo una modalità per incentivare l’utilizzo dei mezzi pubblici: renderli efficienti. Bisogna fare investimenti per aumentare i treni e per aumentare la frequenza, rendendole paragonabili alla metro. Occorre realizzare le stazioni previste nel Piano urbano della mobilità sostenibile ed investire sui nodi intermodali di scambio.

Quali ricette mettere in campo per favorire l’occupazione dei giovani nel Lazio?

Abbiamo proposto il reddito di formazione. Inizierà in maniera sperimentale su 10mila ragazzi che riceveranno 800 euro per poter formare i giovani su specializzazioni richieste dal tessuto produttivo: mancano tecnici robotici e meccatronici ed addirittura i potatori. Vengono formati con gli istituti tecnici superiori della regione, avvicinando la domanda con l’offerta.



