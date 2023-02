Regionali, le promesse di Rocca e D'Amato: uno si taglia il pizzetto, l'altro va al Divino Amore

Tra pizzetti e pellegrinaggi, a pochi giorni dal silenzio elettorale in vista del voto del 12 e 13 febbraio i candidati alla presidenza del Lazio iniziano a lanciare le loro sfide. E ad allentare la tensione, almeno all'apparenza. Ospiti a distanza di 24 ore della trasmissione di Radio 1 "Un giorno da pecora", Francesco Rocca e Alessio D'Amato si sono calati nelle vesti degli umoristi, stuzzicandosi a vicenda e facendo promesse.

La promessa di Rocca in caso di vittoria

Il candidato del centrodestra, ex presidente della Croce Rossa Italiana, ha stretto un patto con i conduttori della trasmissione, Geppi Cucciari e Giorgio Lauro: "Se vinco le elezioni - ha detto Rocca - torno da voi il 20 febbraio e mi taglio il pizzetto". E al perché l'attesa di una settimana tra il giorno dell'eventuale vittoria e il taglio, Rocca ha risposto così: "Datemi qualche giorno per festeggiare".

II rilancio di D'Amato: "Al Divino Amore a piedi"

Ovviamente Alessio D'Amato, assessore alla sanità regionale uscente, non è stato da meno. Prima ha commentato con un "se lo terrà il pizzetto, stia tranquillo" riferito al competitor e al suo "fioretto", poi ha rilanciato: "Io se vinco vado a piedi al Divino Amore, partendo da porta San Sebastiano". Diciotto chilometri, chissà se il candidato del centrosinistra ha realizzato. Se sì, è evidente quanto consideri intimamente straordinaria la vittoria.

Per il candidato Pd si prospetta "un testa a testa"

Eppure, che sia in radio o in tv, D'Amato è convinto di spuntarla nonostante i sondaggi: "Vincerò col 39% delle preferenze, davanti a Rocca col 38% - annuncia sicuro -. Sarà un testa a testa. Chiunque vinca deve trovare maggioranza in consiglio”. Un'anatra zoppa che potrebbe aprire scenari interessanti dal 14 febbraio in poi e far tornare d'attualità alleanze ad oggi apparentemente defunte.