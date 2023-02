Il crollo del M5s. Il partito mai così male in 10 anni

La sconfitta ha un sapore amaro in casa cinque stelle. Il risultato ottenuto nelle elezioni del 12 e 13 febbraio, assegna alla coalizione disegnata da Giuseppe Conte e capeggiata dai pentastellati, la peggiore performance degli ultimi 10 anni. Il dato sull’affluenza non ha giocato a favore della compagine guidata da Donatella Bianchi. Era quello il campo in cui l’ex presidente di WWF Italia, già dai primi sondaggi nettamente indietro rispetto alle altre coalizioni, aveva bisogno di recuperare voti. Ma una campagna elettorale molto veloce, ha spiegato la candidata nella conferenza stampa dopo il voto, non ha consentito al M5s ed al Ppse di far conoscere il proprio “progetto progressista” e, quindi, di aggregare intorno al relativo programma una fetta di quegli elettori disillusi che non si sono presentati alle urne.

Mai così male alle amministrative: il tallone d'Achille del M5s

La sconfitta dei cinque stelle, al di là dell’analisi sul poco tempo a disposizione per fare la campagna, va comunque letta a partire dai numeri. Ed al riguardo si possono scorrere le percentuali raggiunte durante le ultime tornate elettorali. Perché, anche se è vero che il M5s è sempre andato meglio alle elezioni politiche rispetto alle elezioni amministrative, è altrettanto vero che anche alle amministrative non era mai andato così male.

Oggi Donatella Bianchi presidente, quando mancano una manciata di sezioni da scrutinare, ha ottenuto il 10,76% dei voti. E’ comunque una percentuale superiore a quella ottenuta dalle singole liste della coalizione, all’interno della quale il M5s ha preso l’ 8,54% ed il Polo progressista di sinistra ed ecologista si è fermato all’ 1,21%. Quanto è regredita la formazione penstastellata rispetto al passato? Tanto. A parità di elezioni amministrative, il suo valore appare dimezzato.

In 10 anni dimezzate le percentuali

La prima volta che il M5s ha presentato un proprio candidato alla presidenza della regione Lazio è stato nel 2013. All’epoca, quando ancora Beppe Grillo si spendeva nelle piazze a sostegno dei propri candidati, Barillari ottenne un buon 20,22% di voti come presidente: il doppio del risultato ottenuto con Donatella Bianchi presidente. Nel 2013, con un dato sull’affluenza ben diverso da quello del 12 e 13 febbraio, Barillari prese 661.885 voti. La lista pentastellata, invece, ottenne un 16,64% che è poco meno del doppio di quanto ha appena fatto la lista grillina nell’ultima tornata elettorale.

La best performance di Roberta Lombardi

Cinque anni dopo Barillari, è arrivata la candidatura di Roberta Lombardi. Già capogruppo alla Camera, Lombardi come presidente ottenne un lusinghiero 26,98% delle preferenze. Molto di più di quanto riuscì ad ottenere la lista regionale del M5s, che raggiungere infatti il 22,06%. Quasi tre volte il dato ottenuto dallo stesso partito lo scorso 12 e 13 febbraio. La performance grillina del 2018, consentì al gruppo di portare 10 consiglieri alla Pisana, quindi tre in più della tornata elettorale precedente. Va detto che, il dato, subì il traino delle elezioni politiche che si erano svolte in concomitanza. Politiche che fecero del M5s il primo partito in Italia.

Peggio delle elezioni comunali con Raggi

Il 2018 ha rappresentato quindi il momento di massimo splendore del M5s, a livello nazionale ed anche a livello regionale. Mentre il 2023 costituisce, conti alla mano, il punto più basso finora raggiunto. Nel mezzo, in un contesto caratterizzato da un evidente declino, si collocano altre elezioni amministrative: quelle in cui Virginia Raggi è tornata a presentarsi come candidata sindaco. In quelle elezioni, pur andando male – Raggi finì quarta – ottenne il 19,1% delle preferenze come candidata sindaco. In quell’occasione la lista del M5s si fermò ad un 11% dei voti. Pochi, ma comunque due punti e mezzo in più di quanto fatto sempre dalla lista pentastellata, nelle elezioni regionali.

Le elezioni politiche del 2022 hanno segnato una ripresa del partito ormai guidato da Giuseppe Conte. Attorno alla sua candidatura ottenne infatti il 15,6%, una performance che alla vigilia del 25 settembre 2023, pochi avrebbero previsto. Nelle ultime regionali però, e lo stesso discorso vale anche in Lombardia, Conte non è riuscito a bissare il risultato. Ed è sparito dai radar come avevano fatto prima di lui Virginia Raggi e Roberta Lombardi, entrambe non pervenute durante questa tornata elettorale. A Donatella Bianchi è così andato l’onere di spiegare in conferenza stampa ai giornalisti, ed agli elettori, il motivo dell’evidente sconfitta. Senza il supporto di Giuseppe Bianchi.