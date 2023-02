In vista delle elezioni regionali del Lazio previste il 12 e 13 febbraio, abbiamo intervistato Roberta Della Casa, candidata per la lista del Movimento Cinque Stelle a sostegno di Donatella Bianchi. E' stata presidente del IV municipio dal 2016 al 2020, finendo con un anno di anticipo il suo mandato a causa di una mozione di sfiducia votata all'unanimità dal consiglio locale. Dall'ottobre 2021 è connsigliera di opposizione in IV. Con lei abbiamo deciso di affrontare i temi legati alla casa e alle politiche abitative. Di seguito una sintesi delle sue parole.

(riprese e montaggio di Veronica Altimari)

Della Casa, come dovrebbe essere affrontata dalla Regione Lazio la situazione dell'Ater, azienda che gestisce il patrimonio immobiliare regionale?

"Gestione da sempre scorretta, ne è prova l'ultimo commissariamento. Oltre 500 milioni di debito nell'ultimo bilancio, bisogna ragionare sul perché si è accumulato e sul controllo regionale. Sulle morosità bisogna capire quali sono: alcune persone sono state messe in mora, altre no. Prima di dismettere gli immobili, che sono un grande patrimonio, bisogna fare un controllo serio. Mi impegnerò affinché non ci siano cittadini di serie A e di serie B e chi vive in un immobile pubblico deve pagare".

Come pensa si debba mettere fine allo scandalo dei piani di zona, dove le opere urbanistiche non vengono finite e molti assegnatari sono stati truffati dalle cooperative edilizie?

"La Regione deve rivedere i piani regolatori. Per quanto riguarda le cooperative, l'errore principale è stato dare l'ok alle realizzazioni prima della riscossione degli oneri concessori. Il piano casa è stato un via libero alla cementificazione senza opere. Bisogna rivedere il piano regolatore e l'ente dev'essere più attento".

La Regione dovrebbe intervenire maggiormente nell'acquisizione di immobili, spesso occupati a scopo abitativo e finiti all'asta?

"Prima di tutto bisogna investire sul patrimonio che si ha. Le case Ater sono inagibili. L'intervento dev'essere non di acquisire nuovi alloggi ma riqualificare gli esistenti. Il numero che abbiamo è sufficiente per smaltire l'intera graduatoria. Dopodiché ci possono anche essere acquisizioni mirate, evitando i condomini misti che creano problemi di intervento anche da parte degli enti con scarsa manutenzione".

Ater ed Erp dovrebbero essere gestite in maniera unitaria?

"Sicuramente unificare può velocizzare le pratiche. Nei cinque anni precedenti sono state assegnate 800 case l'anno nonostante la suddivisione, l'unificazione può essere positiva ma attenzione perché Ater è un soggetto privato. La procedura può essere unificata ma accentrata all'ente pubblico".

Secondo lei le assessore Cinquestelle presenti nella giunta Zingaretti avrebbero dovuto rassegnare le dimissioni dopo l'annuncio del termovalorizzatore a Roma e in seguito con la spaccatura tra Pd e M5S?

"Credo che vadano valutate le situazioni politiche volta per volta ragionando sui temi. Era importante che il M5S rimanesse in giunta per portare avanti le sue battaglie, nel turismo e nell'ambiente. Ribadisco il mio fermo no alle alleanze strutturali. Ho sentito parlare tanto di nomi e poltroni e poco di temi".