In vista delle elezioni regionali del 12 e 13 febbraio, RomaToday ha deciso di intervistare la consigliera regionale uscente Marietta Tidei, ex Pd poi confluita in Italia Viva e candidata nuovamente alla Pisana nella lista del Terzo Polo, a sostegno dell'assessore Alessio D'Amato. Con Tidei abbiamo deciso di aprire un focus sull'economia del Lazio. Di seguito una sintesi delle sue parole.

(riprese e montaggio di Veronica Altimari)

Su quali settori puntare per far sì che il Lazio sia traino ai grandi eventi, innanzitutto il Giubileo 2025 e ci auguriamo anche Expo 2030?

"Il Lazio è terra di impresa, dal farmaceutico all'aerospazio all'automotive al mare. In questi anni abbiamo investito moltissimo e questo significa che ci saranno anche fondi per la ricerca. Il Lazio è competitivo per la grandissima presenza universitaria che la Regione deve implementare. Ci saranno tantissimi fondi. E poi tutto il settore delle semplificazioni: chi arriva qui deve avere un ambiente favorevole allo sviluppo e in questi anni lo abbiamo fatto".

Centri per l'impiego: come investire affinché siano sempre più capaci di far incontrare domanda e offerta creando occupazione nel Lazio?

"In questi anni abbiamo fatto molte cose, per esempio assumento personale nei centri per l'impiego. L'obiettivo è arrivare a 1.000. Fondamentali per rendere più efficace l'incrocio tra la domanda e le offerte. Ci sono posti 'a bando' ma non si riesce a intercettarli. Ha aperto da poco l'ufficio locale di Amatrice. Bisogna avere fiducia negli istituti tecnici scientifici, perché chi esce di lì nell'arco del primo anno trova un impiego".

L'addizionale Irpef del Lazio è considerata tra le più alte se non la più alta in Italia. E' d'accordo?

"In questi anni abbiamo ridotto le tasse, ci sono 2 milioni di esentati, con reddito fino a 35.000 euro. Abbiamo cercato di sterilizzare l'aumento che hanno avuto altre famiglie, con il passaggio allo scaglione successivo, con un bonus energia che si dovrebbe vedere già nelle prossime buste paga. Io credo che si sia lavorato per ridurre le tasse e spero che anche la prossima amministrazione continuerà su questa linea".

Come fare per evitare che le aziende lascino il nostro territorio, come successo con Opel, Leonardo, Sammontana per fare alcuni esempi?

"Voglio ricordare che dal 2018 ad oggi abbiamo sostenuto 83 progetti per un valore di circa 850 milioni, imprese che hanno bisogno di sostegno, facendo accordi con il MISE, il ministero dello sviluppo economico. In questo la Regione ha fatto e sta facendo molto. Le aziende hanno bisogno di terreno favorevole per investire e nel 2020 abbiamo trovato uno strumento giusto, l'accordo di insediamento e sviluppo. Abbiamo previsto anche un pacchetto di misure dedicato alle aziende per farle rimanere nel Lazio".

Secondo lei il Pd sta sostenendo convintamente D'Amato o è preso dal congresso e da altre questioni interne?

"Noi stiamo tutti lavorando moltissimo con leader nazionali e candidati. Qualcuno può essere distratto dal congresso, ma bisogna credere che lui possa vincere. E' forte, è un combattente, ha dimostrato di conoscere la Regione e saper risolvere i problemi".