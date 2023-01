Regionali, dal mare al "made in Lazio": i nuovi assessorati nei desideri di D'Amato

Alessio D'Amato non è uno che copre le carte. Sarà che contro Francesco Rocca parte in svantaggio - e gli ultimi sondaggi, anche se meno drammatici, lo danno comunque 8 punti dietro al candidato di centrodestra - , sarà che ha iniziato a costruire la sua campagna elettorale a luglio scorso, quando ancora il Pd litigava sulle primarie sì o no. Sta di fatto che l'assessore alla sanità regionale uscente, in vista delle imminenti elezioni, ha già messo sul tavolo una buona parte di ciò che potrà offrire in caso di vittoria: due nomi per la giunta e tre deleghe nuove, create ad hoc.

D'Amato annuncia l'assessorato all'Economia del Mare

Partiamo con le nuove deleghe. La prima annunciata, lo scorso 19 gennaio, è stata quella per l'Economia del Mare, la "blue economy" affinché sia lo sfruttamento sostenibile delle risorse sia quello del turismo abbiano la giusta attenzione: "Il mare dev'essere una risorsa sia dal punto di vista economico - ha dichiarato a SkyTg24 - con i suoi porti primo fra tutti Civitavecchia, sia sul fronte del turismo”.

"Made in Lazio" e Semplificazione: "Ci lavorerò nei prossimi giorni"

Pochi giorni dopo, durante un incontro con Confesercenti Lazio, il candidato del centrosinistra ha lanciato l'idea di un assessorato al Made in Lazio: “La lotta all’abusivismo commerciale e alla contraffazione sarà una delle priorità - ha promesso, riportato da Askanews - . Commercio e artigianato sono parte integrante del nostro sviluppo economico, la loro forza significa crescita e, allo stesso tempo, vuol dire mantenere vivo il tessuto sociale delle nostre città, dei nostri borghi. La nostra azione avrà l’obiettivo di semplificare sempre di più il loro lavoro, migliorando l’accesso al credito e cercando di allentare la morsa che li attanaglia. Rafforzeremo gli strumenti di tutela delle botteghe storiche, dei mercati rionali, dei mestieri, incentivando la creazione di nuova occupazione con il coinvolgimento di giovani, in modo da non disperdere saperi, identità e conoscenze”. Infine, ultimo in ordine cronologico, l'assessorato alla Semplificazione: "Ci lavorerò nei prossimi giorni - ha annunciato il 26 gennaio durante un incontro con Ance Lazio, l'associazione nazionale dei costruttori edili - Può essere un elemento utile".

I nomi sul tavolo: Sartore e Manconi per bilancio e diritti

Inoltre, nei giorni scorsi il dem aveva già annunciato due nomi forti per la sua eventuale giunta al governo del Lazio: Alessandra Sartore e Luigi Manconi. La prima, già assessora al Bilancio con Zingaretti e passata poi a ricoprire il ruolo di sottosegretario al MEF con Mario Draghi, tornerebbe a occuparsi di conti come fatto fino al 2021. Il secondo, ex senatore del Pd, per D'Amato dovrebbe impegnarsi sul fronte del Diritti e delle Garanzie per le persone diversamente abili. L'assessore uscente lo ha detto prima durante il confronto tra candidati organizzato da Adnkronos, poi durante un incontro con i membri dell'Unione Italiana dei ciechi e degli ipovedenti romani. "Con loro c'è un rapporto consolidato e una proficua collaborazione che dura da anni - ha ricordato D'Amato - grazie anche al protocollo con il Sant'Alessio. Da Presidente di Regione, nella prossima Giunta regionale, nominerò come assessore ai Diritti e alle Garanzie, Luigi Manconi, un assessore non vedente". Manconi, infatti, è affetto da una grave forma di ipovisione.