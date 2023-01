Elezioni regionali, oltre 80 accademici e ricercatori si schierano con D'Amato

Oltre ottanta tra accademici, ricercatori, tecnici e professori universitari di Roma e del Lazio si sono schierati al fianco di Alessio D'Amato, candidato presidente del centrosinistra alle imminenti elezioni regionali. Lo hanno fatto scrivendo un appello che è anche un'ampia sintesi di quanto, secondo loro, è stato fatto dal governo Zingaretti negli ultimi dieci anni, con il contributo dell'assessore alla sanità uscente dal 2018 ad oggi.

Ex rettori e ricercatori sostengono D'Amato con un appello pubblico

Dagli ex rettori di Roma Tre Luca Pietromarchi e Guido Fabiani, dall'ex rettore della Sapienza Renato Guarini a quello della Tuscia Alessandro Ruggeri, passando per la presidente della Consulta studenti Daphne Tomasetto sono esattamente 85 - fino ad oggi 26 gennaio - gli intellettuali che hanno espresso la loro preferenza per Alessio D'Amato e chiedono di fare lo stesso ad altri. I motivi vengono sviluppati in un'ampia sintesi: "La riduzione delle disuguaglianze e la costruzione di un nuovo modello di sviluppo - scrivono - fondato sulla conoscenza hanno rappresentato il faro delle politiche realizzate negli ultimi dieci anni dalla Regione Lazio. Investire sulla cultura, sulla formazione, sul sapere è una scelta per la libertà. La libertà della persona, di ogni persona, di realizzare il proprio percorso di vita puntando sul valore della conoscenza".

"Il Lazio ha saputo impegnare risorse nella società della conoscenza"

Per il gruppo di accademici, professori e ricercatori il Lazio è tra quelle istituzioni pubbliche che sono state "capaci di impegnare risorse nella società della conoscenza, con progetti per scuole e università, biblioteche, musei, istituti culturali, docenti, studenti e ricercatori - aggiungono - creando in questo modo nuove politiche di sviluppo e di crescita del territorio, legate a una qualità della vita rispettosa dell’equilibrio ambientale e del futuro dei nostri figli". Menzione immancabile per la gestione della pandemia e la campagna vaccinale portata avanti dall'attuale candidato presidente del centrosinistra: "Questa è la strada seguita dalla Regione Lazio nel corso di questi anni - sottolineano - . Nel Lazio, oltre agli ottimi risultati sul piano sanitario, interventi di rilievo sono stati assunti sia verso il diritto allo studio, portando in sette anni da 10.000 a oltre 30.000 il numero delle borse di studio destinate agli studenti, sia verso il mondo delle start-up e della creatività giovanile. Circa 900.000 pasti l’anno sono stati serviti nelle mense DiSCo. Oltre 22.000 sono gli studenti beneficiari dei contributi alloggio dal 2013 ad oggi e 8.000 i giovani che hanno usufruito del bando Torno Subito. Abbiamo aperto 4 nuovi Centri antiviolenza all’interno di tutte le università pubbliche del Lazio per offrire supporto non solo alle studentesse ma a tutte le cittadine del Lazio".

L'appello finale: "Sostenere D'Amato significa sostenere una visione innovativa del territorio"

"La nostra regione è ai primi posti in Italia per quel che riguarda la qualità dei centri di ricerca e i luoghi del sapere - prosegue l'esposizione del gruppone di intellettuali romani e laziali -, dispone di eccellenze in diversi campi, ma è un insieme che va sostenuto come sistema, puntando sulla valorizzazione del patrimonio umano anche sul piano professionale e contrattuale. C’è una generazione di ricercatori, di forze intellettuali che sta emergendo e crescendo, e che potrà legare la propria professione e passione al luogo in cui è nata e si è formata, creando lavoro e ricchezza sull’intero territorio regionale". "Sostenere la candidatura di Alessio D'Amato - concludono - vuol dire sostenere una visione innovativa del territorio, delle comunità, e puntare su esperienze e competenze dimostrate sul campo nel corso di questi anni, e particolarmente durante la pandemia che ha visto la sanità laziale, così malridotta dai precedenti governi della destra, risultare la più efficace tra le regioni italiane".