Elezioni regionali Lazio 2023, risultati: la diretta dello spoglio

I risultati delle elezioni regionali del Lazio in diretta a partire dalle ore 15, ora in cui chiuderanno i seggi. Chi sarà il presidente che succederà a Nicola Zingaretti? Chi saranno gli eletti nel nuovo consiglio regionale? Per i pochi che hanno votato l'interesse è alto e dalle 15 partirà lo spoglio. Prima gli exit poll, poi dalle 16 le prime proiezioni su dati reali e in serata i dati con la proclamazione del nuovo presidente. Qui su questa pagina aggiorneremo in tempo reale sui risultati a partire dalle ore 15.

Gli aggiornamenti in diretta

Ore 15.46 - Il ministro degli esteri Antonio Tajani su RaiUno:“Se gli exit poll rispondono a verità c’è un successo del cdx nel Lazio molto consistente significa che si tratta di un voto di fiducia al centrodestra. Un dato su cui lavorare è la scarsa partecipazione al voto. Dobbiamo parlare di più con ci cittadini, fare un lavoro forte con la gente. Il risultato è assolutamente positivo per il governo”.

Ore 15.41 - Dat Rai Opinio: ecco gli exit poll per fasce d'età.

Ore 15.38 - Fabio Rampelli intervistato a Maratona Mentana su La7. Sulla scarsissima affluenza. “Il dato dell’affluenza rattrista ma si è creata la tempesta perfetta. Nel 2018 ci fu l’election day. Quest’anno nonostante le politiche il 25 settembre, a pochi mesi di distanza, si è deciso di tenere le regionali. L'affluenza scarsa era prevedibile. Ce la metteremo tutta per riavvicinare i cittadini alla politica”. Su mancata candidatura e commissariamento Fdi Roma: "Io non cado nella trappola, non ho mai avuto obiettivi privati e non sono mai stato egoista. Mi sono avvicinato alla politica per dare, come servizio. Ho dato la mia disponibilità a candidarmi, un atto dovuto essendo impegnato nelle istituzioni ed espressione del territorio. Rocca è il candidato su cui tutti abbiamo avuto convergenza e io prima di tutti sono il responsabile del suo comitato elettorale, se ci fossero stati dissensi non mi sarei prestato a questo gioco e a interpretare questo ruolo. Rocca avrebbe addirittura la maggioranza assoluta, quindi abbiamo fatto bene a candidarlo, siamo anche amici storici”.

Ore 15.35 - Silenzio e attesa al comitato elettorale di Alessio D'Amato a Portonaccio. Nella sede di Portonaccio per il momento sembrano esserci perlopiù giornalisti e troupe tv.

Ore 15.02 - Dati Rai/Opinio, exit poll. Francesco Rocca, candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Lazio, è avanti con una percentuale tra il 50,5 e il 54,5%. Segue lo sfidante di centrosinistra, Alessio D'Amato, con il 30-34%. Ultima l'esponente del M5S, Donatella Bianchi, al 10,5-14,5%.

Ore 15.00. Instant poll Sky YouTrend. Rocca nettamente in testa. Rocca davanti con una forbice tra il 48 e il 52%. Segue D'Amato tra il 29 e il 33%. Bianchi, M5s e Polo progressista, tra il 14 e il 18%.

Alle 15 chiuderanno i seggi.



Chi sono i candidati

Cinque i candidati alla presidenza della regione Lazio. In ordine di sorteggio, e quindi rispecchiando il sorteggio per la scheda elettorale, abbiamo

Sonia Pecorilli [L'intervista] | Partito Comunista

Francesco Rocca | Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia, Noi Moderati-Rinascimento, Udc, Lista Civica Rocca Presidente.

Rosa Rinaldi [L'intervista] | Unione Popolare

Donatella Bianchi [L'intervista]| Movimento 5 Stelle, Lista Progressista

Alessio D’Amato [L'intervista] | Partito Democratico, Lista Amato, Terzo Polo con Azione e Italia Viva, Più Europa-Radicali-Volt, Demos, Verdi-Sinistra con D’amato, Psi.