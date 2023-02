Per D'Amato il sostegno delle donne della cultura e dell'imprenditoria

Si avvicina la data in cui i residenti del Lazio dovranno votare per il nuovo presidente di Regione. Il candidato del centrosinistra è Alessio D'Amato (qui l'intervista esclusiva a RomaToday) che ha ricevuto il sostegno di oltre venti donne intellettuali, scrittrici, imprenditrici, culturalmente e socialmente impegnate.

Fra le sostenitrici di D'Amato fra le tante ci sono Lidia Ravera Giorgia Serughetti, Flaminia Saccà Giulia Blasi che hanno firmato un appello in cui illustrano e motivano il perchè del loro sostegno all'ex assessore della Sanità.

"Di rado ci siamo trovate, come accade oggi nel Lazio, di fronte alla possibilità della fine di un progetto politico e amministrativo avviato in maniera così solida ed evidente sulla strada del cambiamento: perfettibile, certo, ma aperto al progresso - si legge nell'appello - "Questo potrebbe accadere anche per l'incertezza di molte elettrici nell'esprimere il voto. Votare è un diritto che le donne hanno acquisito con fatica, combattendo anche in senso letterale nella Resistenza, contro un regime fascista che negava loro i diritti civili e le tagliava fuori dal mondo del lavoro. Ed è un dovere, perché partecipare alla vita della collettività è una parte essenziale dell'esercizio democratico. La giunta uscente ha raccolto 10 anni fa una regione in enorme difficoltà, l'ha risanata e ha avviato un processo di riforma, che l'ha resa da molti punti di vista un modello all'avanguardia".

Le donne firmatarie dell'appello sottolinea il positivo contributo svolto da D'Amato nella sanità laziale e passano in rassegna alcuni dei passi fatti dal candidato presidente di Regione: la distribuzione gratuita nei consultori della pillola anticoncezionale per le ragazze e le donne dai 14 ai 21 anni, l'aborto farmacologico in consultorio, l'allargamento significativo della rete dei servizi antiviolenza (quadruplicati dal 2013), il sostegno all'imprenditoria femminile e il rispetto delle clausole di genere nelle gare d'appalto. "Un lavoro che ha coinvolto le associazioni e i luoghi delle donne, i movimenti e la pratica quotidiana, e che ha avuto come stella polare l'ascolto, la costruzione e la difesa di spazi e servizi indispensabili che rischia di essere vanificato dal ritorno al governo della stessa destra che aveva lasciato dietro di sé solo macerie e un commissariamento e che oggi presenta un programma dove le battaglie e le parole d'ordine delle donne non sono nemmeno menzionate".

Proprio questo temono le intelettuali che sostengono D'Amato, il passaggio alla destra che "dove governa mette in discussione l'interruzione volontaria di gravidanza e i diritti delle donne!".

In conclusione si legge: "È un'elezione a turno unico, vince chi ha un voto in più. Come donne e come femministe abbiamo una grande responsabilità. Facciamolo per noi e per tutte. Andiamo a votare per proseguire un cammino, per continuare a costruire una regione alla parte delle donne dove esercitare i diritti e costruire le nostre vite".