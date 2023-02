“Spendere bene le risorse del Pnrr e della programmazione 2021-2027”. L’attuale presidente vicario della Regione Lazio, candidato al consiglio regionale con il Pd, indica la strada per rendere la regione ancora più attrattiva. Giubileo 2025, il potenziale Expo 2030 e il Giubileo straordinario del 2033 come aventi trainanti, mentre per quanto riguarda i settori, per Leodori, bisogna puntare su “ricerca, innovazione, sviluppo e turismo” definiti “gli assi fondamentali per rilancio della regione”. Lazio che, ha ricordato l’esponente dem, è la regione che più è cresciuta per numero di imprese e che dal 2020 ha il maggior numero di startup innovative. “Molte aziende hanno iniziato percorsi di investimento nella nostra regione e per affiancarle abbiamo creato uno strumento importante come il consorzio unico industriale che - ha sottolineato Leonori - dovrà essere sempre più un punto di riferimento, il collegamento tra mondo produttivo e sistema istituzionale regionale”. C’è poi da far incontrare effettivamente domanda e offerta di lavoro “attraverso la maggior capillarità dei centri per l’impiego e il raccordo tra università e mondo produttivo”.

Poi la promessa sull’Irpef, con l’addizionale del Lazio che è la più alta d’Italia. “E’ cos’ perchè avevamo il debito pubblico sanitario più alto d’Italia e per far fronte al riequilibrio dei conti della sanità abbiamo dovuto chiedere un sacrificio ai cittadini. Tuttavia già nel bilancio 2022 - ha sottolineato Leodori - per le aliquote più basse abbiamo previsto degli abbattimenti importanti dell’addizionale Irpef e anche per le aliquote intermedie abbiamo lavorato al contributo per fronte ai rincari energetici che pesano sulle famiglie. Nel bilancio 2023, se saremo al governo, metteremo mano al tema dell’Irpef e a una tassazione più equilibrata tra varie fasce di reddito”.

Leodori, da molti indicato come il potenziale candidato qualora Pd e M5s si fossero presentati insieme alle elezioni, dice la sua anche sulla divisione del campo largo: “E’ stata un’occasione persa. Tutti abbiamo provato a continuare l’esperienza amministrativa e offrire agli elettori una proposta elettorale che coincidesse con la maggioranza che ha guidato la Regione Lazio. Detto questo - ne è certo il presidente vicario - ci sarà sicuramente una collaborazione costruttiva con il M5s, soprattutto su alcune tematiche come ambiente, rilancio del territrio, turismo e sviluppo economico sulle quali abbiamo fatto molto bene”.



