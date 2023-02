“Dobbiamo far si che la regione Lazio diventi a dimensione d’uomo”. E’ questo l’impegno che Daniela Ballico, già sindaco di Ciampino e candidata al consiglio regionale con la Lega prende con i suoi elettori e i cittadini del territorio. Dall’attenzione ai conti a quella per le imprese, Ballico fa il punto su Economia e Lavoro.

“Il Giubileo deve essere volano per l’economia del Lazio, bisogna spendere le risorse per infrastrutture che poi rimarranno” - ha detto ai microfoni di RomaToday. Come anticipato anche dal candidato presidente del centrodestra, Francesco Rocca, tra i primi impegni ci sarà quello di verificare lo stato dei conti della Regione. “Da Zingaretti il Lazio ha ereditato l’Irpef più alta d’Italia, spetterà al nuovo presidente attuare i correttivi. Abbassarla è un obiettivo importante e che ci prefiggiamo ma non si potrà fare da un giorno all’altro, anche perchè - ha spiegato la candidata della Lega - non conosciamo in che modo sono stati lasciati i conti della regione. Una cosa è certa, sul bilancio ci sarà tanto da fare”. Ballico ha poi parlato dei centri per l’impiego “devono essere utili ed efficaci affinchè le imprese possano sfruttare anche tutti gli incentivi esistenti per creare lavoro”. Occorre lavorare sul sistema, “infrastrutture e servizi”. La Lega “sarà leale”. “Siamo orgogliosamente all’interno del centrodestra e siamo certi che il Lazio sarà governato in modo eccellente”. Poi l’impegno specifico: “Una delle tematiche sulle quali lavorerò in via prioritaria sarà quella di una maggiore attenzione alle persone con disabilità”.

(riprese e montaggio di Veronica Altimari)