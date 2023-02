FOCUS CASA Intervista a Claudio Marotta, candidato alle elezioni del 12 e 13 febbraio nella lista Verdi-Sinistra a sostegno di Alessio D'Amato: "Proponiamo un super mutuo per acquisire l'invenduto e destinarlo all'emergenza abitativa"

In vista delle elezioni regionali del 12 e 13 febbraio, abbiamo intervistato il candidato della lista Verdi-Sinistra Claudio Marotta. Ex assessore in VIII municipio, caposegreteria dell'eurodeputato Massimiliano Smeriglio, Marotta viene da una lunga militanza nei movimenti per la casa e ha mosso i suoi primissimi passi nel centro sociale La Strada. Con lui abbiamo aperto un focus sulle politiche abitative. Di seguito una sintesi delle sue parole.

(riprese e montaggio di Veronica Altimari)

Marotta, come andrebbe affrontata la situazione di Ater, azienda in difficoltà economiche anche per l'enorme morosità degli inquilini?

"Dobbiamo ricordare che quando parliamo di Ater parliamo del destino di migliaia di cittadine e cittadini. A Roma possiede circa 77.000 alloggi in affitto, va svolto un ruolo pubblico forte anche con un piano industriale e una dismissione immobiliare a prezzi stracciati, dando possibilità agli inquilini di entrare in possesso delle case in cui vivono e curare diversamente il bene pubblico. Vanno fatti progetti di rigenerazione e sociali".

I piani di zona non completati e i rischi di sfratto per quegli assegnatari truffati dalle cooperative sono un tema serio a Roma. Cosa dovrebbe fare la Regione?

"Innanzitutto recuperare i fondi delle cooperative che non svolgono a pieno il loro lavoro e acquisire gli immobili".

La Regione secondo lei dovrebbe essere più protagonista nell'acquisizione di immobili, risolvendo così l'emergenza abitativa di migliaia di persone?

"Sicuramente deve ricoprire un ruolo forte anche per andare incontro e sanare situazioni di occupazioni abitative. Anche su questo sono utili i tavoli di trattativa per capire le condizioni puntuali degli occupanti, bisogna esserci e intervenire anche con l'acquisizione a patrimonio pubblico e ottenere condizioni economiche vantaggiose".

Cosa ne pensa della possibilità di unificare la gestione degli alloggi popolari eliminando la dicotomia Ater/Regione-Erp/Comune?

"L'Ater è un ente gestore quindi a tutti gli effetti può svolgere un servizio di gestione. Unificare strumenti e servizi è sicuramente utile e per questo abbiamo chiesto l'istituzione di un'agenzia sociale per la casa che dia risposte veloci ed efficaci".

Secondo lei è tempo di pensare ad un nuovo piano casa regionale?

"Ci sono 14.000 cittadini solo a Roma che aspettano un alloggio, 70 occupazioni abitative e sfratti. Questo ci spiega che la legge 12 regionale è superata, va riformata. Istituiamo un fondo di garanzia che permetta di intervenire. E poi una proposta forte: accensione di un super mutuo per acquisire nuovo patrimonio pubblico agendo sull'invenduto".