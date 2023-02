FOCUS SANITA' | Intervista a Carolina Casini, candidata per la lista civica Francesco Rocca: "Non ho lasciato la Croce Rossa. Voglio portare in Regione mia esperienza di medico e volontaria"

In vista delle elezioni regionali nel Lazio del 12 e 13 febbraio, RomaToday ha deciso di intervistare Carolina Casini della lista civica Francesco Rocca, candidata al consiglio in appoggio a Francesco Rocca del centrodestra. Con il medico pediatra, volontaria della Croce Rossa Italiana e impegnata in diverse missioni umanitarie - non ultima quella per l'accoglienza dei profughi ucraini a Roma - abbiamo aperto un focus sulla sanità laziale. Qui di seguito una sintesi delle sue parole.

(riprese e montaggio di Veronica Altimari)

Casini, quanto sono importanti per lei le cure territoriali?

"La chiave è la prossimità. La nostra proposta è incentivare e rafforzare le misure territoriali, soprattutto i servizi di medicina di base, gli ambulatori specialistici, i pediatri di libera scelta andando a rafforzare anche la figura dell'infermiere di comunità. Bisogna evitare che il paziente non critico vada al pronto soccorso".

Ex ospedali San Giacomo e Forlanini: quale destino secondo lei?

"Sono l'emblema di ciò che ci troveremo a fare: restituire ai cittadini due strutture tolte alla comunità e agli operatori sanitari. Per il San Giacomo possiamo pensare a una residenza per anziani. Per il Forlanini è stato fatto uno scempio chiuderlo, la missione è restituirlo ai cittadini capendo come fare e quante risorse impiegare".

Qual è la situazione delle liste d'attesa dal suo punto di vista?

"E' un problema evidente, una delle criticità che vanno risolte. Sicuramente abbiamo varie opzioni, sia nel medio sia nel lungo termine. Negli scorsi anni hanno pensato a 6 piani per abbatterle, ma non è successo. Ci impegniamo a farlo entro i 12 mesi dall'insediamento, riducendole a zero".

La giunta uscente, secondo lei, ha rilanciato la sanità pubblica?

"Saranno i cittadini a valutarlo. I temi medi di attesa prima del ricovero è di circa 48 ore attualmente, ma il tempo massimo dovrebbe essere di 8 ore. Questo è ciò che sento di dire su quanto è stato fatto in questi anni, non è un giudizio ma una constatazione".

La prossima giunta regionale dovrà affrontare il problema dell'azzardopatia?

"Quello che è stato fatto nel 2013 tutelava le persone con il distanziometro, che prevedeva una distanza minima di 500 metri delle sale slot dai punti sensibili, purtroppo nel 2022 è stata messa in discussione e dimezzata la distanza. La prossima giunta combatterà il fenomeno riportando le garanzie e le protezioni che evitano il rischio di questa drammatica dipendenza".

Prosegue il suo impegno in Croce Rossa? E come mai ha scelto Rocca?

"Ho scelto di candidarmi di candidarmi per Rocca perché ho raccolto il suo invito a far parte della squadra di tecnici che vuole vicino a sè nel governare il Lazio. Non ho lasciato l'associazione. Credo di poter portare in Regione la mia esperienza sia come medico ospedaliero da 18 anni sia come operatore umanitario".