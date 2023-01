"Soffri con noi", Bianchi aderisce alla campagna dei pendolari della Roma Nord

Donatella Bianchi ha aderito alla campagna “soffri con noi”, lanciata dal comitato pendolari Roma. Dal 12 gennaio al 10 febbraio il comitato ha infatti invitato i candidati “che hanno a cuore” e, viene specificato, “non solo a parole”, il treno “Roma- Civita-Viterbo” vale a dire la linea RomaNord, a fare un viaggio, preferibilmente nell’ora di punta. Per ora, stando all’aggiornamento pubblicato il 23 gennaio, solo due candidati consiglieri avevano deciso di accettare l’invito.

L'adesione alla campagna

Donatella Bianchi è stata la prima, tra i candidati presidenti, ad aver partecipato alla campagna “soffri con noi”. “Ogni giorno oltre 70mila persone escono di casa per andare a lavoro, a scuola o all’università e sono costrette ad affrontare un’odissea tra ritardi, guasti, attese e degrado”ha riconosciuto l’ex presidente del WWF Italia, ora in corsa, per la presidenza della regione, con la coalizione formata dal M5s e dal Polo progressista.

Le testimonianze raccolte

“Durante questo tragitto – ha raccontato Bianchi a margine del viaggio in treno – ho parlato con decine di persone che mi hanno raccontato dei disagi quotidiani, di cosa significa per loro essere abbandonati dalle Istituzioni, delle condizioni fatiscenti in cui versano i treni. È un grido di rabbia e di esasperazione dovuto ad una situazione ormai non più sopportabile”.

La promessa

Nel lanciare “soffriconnoi2023” il comitato ha invitato i candidati a sperimentare personalmente “quanto sia difficile sopravvivere sulla Romanord” si legge sulla pagina social dedicata alla campagna. Alla fine del viaggio, commentando le condizioni anche sulla scorta delle testimonianze raccolte dai passeggeri, Bianchi ha dichiarato di voler “dare una nuova centralità al sistema ferroviario regionale”. Una promessa di cui potrebbero beneficiare anche i pendolari delle altre linee ferroviarie laziali.