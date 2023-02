L'affluenza alle ore 19 alle elezioni regionali del Lazio 2023

Meno trenta punti a Roma, meno 28 in tutta la regione. Affluenza a picco per le regionali del Lazio. Alle 19 ha votato in tutta la regione appena il 22,11% degli aventi diritto, contro il 50,96% del 2018. Va ribadito che nel 2018 si votava anche per le nazionali e si votava su un'unica giornata. Quest'anno urne aperte anche di lunedì.

Le cinque province

Roma fanalino di code delle cinque province. Ha votato appena il 21,16% in tutta la provincia. Migliore perfomance quella della provincia di Viterbo, con il 26,15. Bene anche Frosinone con il 25,79. Rieti provincia è al 25,06, Latina al 24,21.

Tra i capoluoghi Roma poco sopra il 20%, con il 20,04. Bene Frosinone al 26,38. Percentuali simili per Rieti, Latina e Viterbo, tutte intorno al 24%.

I capoluoghi

A Roma città affluenza bassissima nel VI municipio, con il 16,34%. Nel XV, X e XIV percentuali tra il 18,02 e il 18,90. Record di votanti per il II municipio, dove ha votato il 23,93% degli aventi diritto.

Tutti i dati divisi per municipio.

Municipio I 21,61

Municipio II 23,93

Municipio III 20,99

Municipio IV 20,55

Municipio V 19,32

Municipio VI 16,34

Municipio VII 21,06

Municipio VIII 21,97

Municipio IX 20,80

Municipio X 18,02

Municipio XI 18,78

Municipio XII 20,41

Municipio XIII 20,48

Municipio XIV 18,90

Municipio XV 18,68