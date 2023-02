L'affluenza alle ore 12 alle elezioni regionali del Lazio 2023

Dieci punti in meno rispetto al 2018. Pesante calo per l'affluenza alle elezioni regionali del Lazio. Alle 12, secondo i dati del ministero, in tutta la regione ha votato appena il 7,48% degli aventi diritto, contro il 17,38 del 2018. Un dato, quest'ultimo, macchiato dalla presenza all'epoca delle elezioni nazionali e dal voto in un singolo giorno.

Le 5 province

Roma è la provincia in cui si è votato meno, con il 7,39%. Segue Frosinone, Rieti, Latina e Viterbo, l'unica ad aver superato l'8% dei votanti. Tra i capoluoghi Roma conferma il dato negativo con il 7,06, inferiore al resto della provincia. Male anche Rieti con il 7,26. Bene invece Latina, con 8,82% e Frosinone con 8.25 che sopravanzano Viterbo.

Roma città

A Roma città record di affluenza nel municipio XII, unico sopra l'8%. Malissimo il VI sotto il 6%: appena 5 elettori su 100 sono andati a votare. Tengono i quartieri della Ztl, I e II municipio, mentre arrancano le periferie.



Municipio I 7,57

Municipio II 7,96

Municipio III 7,20

Municipio IV 7,25

Municipio V 6,68

Municipio VI 5,63

Municipio VII 7,37

Municipio VIII 7,69

Municipio IX 6,98

Municipio X 6,46

Municipio XI 6,84

Municipio XII 7,14

Municipio XIII 8,01

Municipio XIV 7,71

Municipio XV 6,07