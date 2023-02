Affluenza definitiva alle elezioni regionali del Lazio 2023

Si conferma bassa l'affluenza alle urne per le elezioni regionali del Lazio. Più della metà degli aventi diritto ha deciso di disertare l'urna, lasciando l'onere di decidere le sorti della competizione elettorale, soltanto al 37,20%. Un dato in netta diminuzione rispetto alla precedente tornata del 2018, quando, nelle varie sezioni elettorali, si recarono il 66,44% dei cittadini. Nel 2018, però, l'affluenza aveva risentito anche della concomitante votazione per le elezioni politiche.

Le cinque province

E' la provincia di Frosinone quella che fa registrata la maggiore affluenza al voto. Al fronte di una media regionale del 37,20 in ciociaria si sono recati alle urne il 44,. Nel 2018 invece la stessa provincia, dopo quella di Roma, aveva fatto registrare invece la minore percentuale di votanti (67,46%). Anche in questo caso è la provincia di Roma quella che ha coinvolto il maggior numero di elettori: appena il 35,19 %. Il dato di affluenza a Latina raggiunge invece 39,74 degli aventi diritto, mentre nella provincia reatina raggiunge il 43,74.

I capoluoghi

Nel comune di Roma hanno votato meno che nel resto della provincia. Nella città amministrata da Roberto Gualtieri i votanti sono stati il 33,11% degli aventi diritto, esattamente 30 punti percentuali in meno di 5 anni fa quando il dato raggiunse il 63,11%. Il comune di Frosinone segna invece un 44,49% (era stato il 71,46 % nel 2018) quello di Rieti il 41,95%, contro il 70,4% di cinque anni fa. Latina invece si ferma, come comune, al 40,92% dei votanti.

I municipi

Municipio I 35,48

Municipio II 39,16

Municipio III 34,71

Municipio IV 34,12

Municipio V 31,96

Municipio VI 27,55

Municipio VII 35,01

Municipio VIII 35,87

Municipio IX 34,28

Municipio X 29,89

Municipio XI 30,74

Municipio XII 34,00

Municipio XIII 33,29

Municipio XIV 31,12

Municipio XV 30,90