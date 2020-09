Tessera elettorale smarrita o completa: dove ritirarla a Roma

"Approvate il testo della legge costituzionale concernente «Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari», approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 240 del 12 ottobre 2019?".

Orario di apertura dei seggi

È questo il testo del quesito referendario che gli elettori troveranno sulla scheda domenica 20 e lunedì 21 settembre. I seggi saranno aperti domenica dalle ore 7.00 alle ore 23.00 e lunedì dalle ore 07.00 alle ore 15.00. Per procedere alle operazioni di voto è necessario essere muniti di un documento di riconoscimento e la tessera elettorale.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Dove ritirare la tessera elettorale?

È possibile ritirare la tessera elettorale presso tutti i municipi i cui uffici preposti saranno aperti per tutta la durata delle operazioni di voto. Non solo, è possibile ritirare la nuova tessera elettorale, se la “vecchia” non ha più spazio sufficiente per apporre timbri anche presso il Dipartimento Servizi Delegati - Ufficio Elettorale Centrale di Via Petroselli 50. Presso gli stessi uffici è possibile ritirare il duplicato della tessera se quella posseduta è deteriorata, una nuova tessera in caso l’elettore l’abbia smarrita.