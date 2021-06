Elezioni Roma: il sondaggio di BidiMedia alla vigilia delle primarie, ecco come partecipare

Domenica 20 giugno 2021 a Roma si voterà per le primarie di coalizione del centrosinistra per scegliere il candidato sindaco e quelli alla presidenza dei municipi. Nel frattempo Carlo Calenda è già in campagna elettorale, come Monica Lozzi, entrambi già pronti a sfidare Virginia Raggi ricandidata da agosto 2020. Il centrodestra ha da pochissimo ufficializzato Enrico Michetti in ticket con Matone.

In questo quadro politico Bidimedia Sondaggi prova a testare i romani e a capire il loro orientamento di voto.

