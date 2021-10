Elezioni del 3 e 4 ottobre, in provincia 39 i comuni alle urne: 4 sono attualmente commissariati

Non solo Roma. Domenica 3 e lunedì 4 ottobre ci son altri 39 comuni della Città Metropolitana che andranno alle urne per rinnovare i consigli ed eleggere un nuovo sindaco, in totale saranno 217.012 i cittadini coinvolti, con Marino (38.245 abitanti), Mentana (20.772) e Frascati (20.755), a rappresentare i tre comuni più popolosi dopo Roma.

Proprio per quanto riguarda la cittadina dei Castelli, il voto arriva dopo sette mesi di commissariamento, con la vice prefetto Raffaella Moscarella, 58 anni, che ha guidato la macchina amministrativa del comune tuscolano dopo la caduta del sindaco Roberto Mastrosanti, defenestrato da 10 consiglieri che la sera del 17 febbraio scorso hanno firmato le dimissioni condannando la giunta a una fine anticipata. Anche Genazzano, Montecompatri e Sambuci sono attualmente commissariati.

Per 35 comuni su 39, avendo una popolazione non superiore ai 15.000 abitanti, l'elezione del primo cittadino avverrà in un unico turno: verrà dunque premiato chi avrà ottenuto almeno un voto in più dell'avversario. Le liste collegate al candidato sindaco vincente otterranno i due terzi dei seggi a disposizione e i rimanenti andranno alle altre liste in maniera proporzionale, senza soglia di sbarramento. Soglia che invece esiste per i comuni da 15.000 abitanti in su ed è pari al 3%: sotto a questa percentuale si viene esclusi dal consiglio comunale. Per questa tipologia di Comuni, che nella nostra provincia (Roma esclusa) sono Marino, Mentana, Frascati e Bracciano, le liste collegate al sindaco eletto vedono assegnarsi il 60% dei seggi grazie al premio di maggioranza.

Ecco tutti i comuni dela Città Metropolitana di Roma al voto:

Agosta, Articoli Corrado, Bellegra, Bracciano, Campagnano di Roma, Canale Monterano, Canterano, Casape, Castel Madama, Cineto Romano, Civitella San aolo, Fiano Romano, Filacciano, Frascati, Genazzano, Jenne, Licenza, Mandela, Marcellina, Marino, Mentana, Monte Compatri, Monteflavio, Montelibretti, Montorio Romano, Olevano Romano, Riano, Rignano Flaminio, Riofreddo, Rocca di Cave, Rocca Santo Stefano, Sabuci, San Polo dei Cavalieri, Sant’Oreste, Subiaco, Tolfa, Trevignano Romano, Vallinfreda, Vivaro Romano.