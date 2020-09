Elezioni 20 e 21 settembre, non solo referendum: al voto 34 comuni del Lazio

Non solo referendum costituzionale. Il 20 e 21 settembre si vota anche in 34 comuni della Regione Lazio che vedranno rinnovati gli organi istituzionali. Tra quelli più popolosi Fondi e Terracina, in provincia di Latina, Colleferro, Albano Laziale, Anguillara e Zagarolo nella provincia di Roma, e Ceccano in provincia di Frosinone. Alle urne andranno anche i cittadini di alcuni affascinanti borghi laziali, come Bomarzo, Ariccia, Cervaro, Castelnuovo di Farfa e Fontana Liri. Ma vediamo le sfide più importanti.

Le sfide più importanti

Colleferro. Qui i candidati sono cinque: per il centrosinistra corre il sindaco uscente Pierluigi Sanna, sostenuto da cinque liste, inclusa quella del Pd. Anche in questo grande Comune della Città metropolitana di Roma il centrodestra si presenta diviso: Rocco Sofi, è sostenuto da Lega e Fratelli d'Italia, mentre Mario Cacciotti, ex primo cittadino, viene sostenuto da Forza Italia. Infine ci sono Daniele Capuano del Movimento 5 Stelle, e Valerio Giuffrè sostenuto da una lista civica. Si vota dalle ore 7 alle ore 23 di domenica e dalle ore 7 alle ore 15 di lunedì, mentre il turno di ballottaggio domenica 4 e lunedì 5 ottobre.

Poi abbiamo Fondi, comune pontino di 37.180 abitanti, dove i candidati sono 6: Raniero De Filippis, sostenuto dal Pd, Giuseppe Manzo del Movimento 5 Stelle, Beniamino Maschietto, sostenuto da 6 liste tra cui Forza Italia e Lega, ma non Fdi che appoggia invece Giulio Mastrobattista. E poi ci sono Francesco Ciccone della lista Fondi Vera e Luigi Parisella sostenuto da tre liste civiche.

E ancora Terracina, il più grande tra i comuni laziali al voto con i suoi 44.233 residenti, dove il 3 luglio scorso ha fatto tappa anche il leader della Lega, Matteo Salvini. Qui i candidati sono 7: Valentino Giuliani, sostenuto appunto da Lega e Forza Italia, Armando Cittarelli del Pd, Piero Vanni del M5s, Andrea Bennato dei Gilet arancioni, Roberta Tintari, sostenuta da 'Cambiamo con Toti' e FdI, e ancora Gianfranco Sciscione e Gabriele Subiaco. In entrambi i Comuni pontini da sottolineare come al primo turno Lega e Forza Italia si siano presentate insieme ma senza Fdi, che ha schierato in entrambi i casi un suo candidato.

Tutti i Comuni al voto

Segue la lista completa dei Comuni interessati (tra parentesi il numero degli abitanti). Provincia di Frosinone (9 Comuni): Belmonte Castello (778), Ceccano (23.098), Cervaro (7.744), Fontana Liri (2.993), Guarcino (1.658), Patrica (3.084), Pontecorvo (13.223), Ripi (5.213) e Trevi nel Lazio (1.853). In provincia di Latina (2 Comuni): Fondi (37.180) e Terracina (44.233). In provincia di Rieti sono 6 i Comuni al voto: Castelnuovo di Farfa (1.047), Cottanello (582), Fara in Sabina (13.904), Marcetelli (97), Montebuono (917) e Montenero Sabino (295). Ed ancora: nella Città metropolitana di Roma Capitale sono 15 i Comuni interessati: Albano Laziale (38.433), Anguillara Sabazia (18.575), Arcinazzo Romano (1.394), Ariccia (18.311), Colleferro (21.574), Genzano di Roma (23.780), Marano Equo (786), Montelanico (2.152), Palombara Sabina (12.167), Percile (277), Ponzano Romano (1.158), Rocca di Papa (15.576), Roiate (749), San Gregorio da Sassola (1.553), Zagarolo (16.922). Infine in provincia di Viterbo sono solo 2 i Comuni che vanno alle urne: Blera (3.356) e Bomarzo (1.814).

Fonte Agenzia Dire