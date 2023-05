Elezioni comunali 2023: il centrodestra si prende Fiumicino e Pomezia. Avanti anche ai ballottaggi

Fiumicino e Pomezia sono le nuove roccaforti del centrodestra nella provincia di Roma. Rocca di Papa e Velletri vanno al ballottaggio e anche lì il centrodestra parte avvantaggiato. Le elezioni comunali nel Lazio e in particolare nell'area metropolitana lasciano l'amaro in bocca al Partito Democratico, che nei territori più popolosi e dove la partita è più politica, non è andato bene.

A Fiumicino vince l'ex DC Mario Baccini

A Fiumicino, circa 80.000 abitanti, dopo due mandati a firma Esterino Montino gli elettori hanno deciso di cambiare e così in quasi 19.000 hanno votato Mario Baccini, vecchio lupo di mare della politica italiana, ex senatore democristiano e per due anni (2004-2006) ministro della funzione pubblica per il governo Berlusconi. Supportato da FdI, Udc, FI e Lega, ha vinto al primo turnno con il 57,13% dei voti lasciandosi alle spalle Ezio Di Genesio Pagliuca (Pd-Sinistra Italiana, Demos, PSI), fermo sotto il 40%. "Finisce l'immobilismo, inizia una nuova era per la Città. Il centrodestra vince, la Lega vince" è stato il commento di Laura Cartaginese, consigliera regionale del partito di Salvini. "Ci conforta il fatto che negli ultimi 20 anni non si era registrato un dato così buono del centrosinistra neanche quando abbiamo vinto - il commento social dello sconfitto, Di Genesio Pagliuca -. Ora sappiamo che questi siamo noi, liberi da chi salta da una parte all'altra a seconda della convenienza. Da qui ripartiremo per costruire il futuro di una coalizione che ha dimostrato lealtà e trasparenza".

Flop M5S a Pomezia, vince la destra

"Da oggi inizia un’era nuova per Pomezia: io, come promesso, sono pronta a lavorare per renderla una città migliore e ridonarle la dignità che merita". La frase è di Veronica Felici, nuova sindaca della città a sud di Roma, rimasta senza guida nell'agosto scorso dopo la caduta del Cinquestelle Adriano Zuccalà. E infatti il M5S a Pomezia crolla, fermandosi al 15,48% (3.833 preferenze) con la candidata Stefania Padula. Circa 2.000 voti in meno di un'altra donna, Eleonora Napolitano, sostenuta da Pd, Azione e PSI.

I ballottaggi: il centrodestra avanti a Rocca di Papa e Velletri

A Rocca di Papa gli elettori dovranno tornare alle urne il 28 e 29 maggio, perché nessuno dei candidati sindaco ha raggiunto la maggioranza assoluta. In vantaggio tra due settimane ci arriverà Massimiliano Calcagni, sostenuto da Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia, che è arrivato al 42,54% di voti pari a oltre 3.000 preferenze. Staccato di 5 punti percentuali Francesco De Santis, sostenuto da Pd e alcune liste civiche. Resta fuori Veronica Cimino del M5S (18,73%). Ballottaggio anche a Velletri, comune che vanta quasi 55.000 abitanti: anche qui il centrodestra parte avvantaggiato, con Ascanio Cascella (Fdi e Lega) che ha ottenuto 11.290 preferenze al primo turno, pari al 44,37%. Lo sfiderà Orlando Pocci, che oltre al Pd e a Verdi-Sinistra ha goduto dell'appoggio anche del M5S: 8.378 preferenze per lui, il 32,92% dei voti.

Chi si rivede: Moffa sindaco di Segni

Ad Affile il nuovo sindaco è Paolo Pacifici (61,79%), a Cerreto era nuovamente candidata solo Gina Panci, a Cervara Adriano Alivernini prevale su Eleonora Ferrari con il 64,69%, a Gallicano va in municipio Fabio Bertoldo con il 49%, mentre a Magliano è Francesco Mancini (53%) che indosserà la fascia tricolore. E ancora: a Morlupo prevale Ettore Iacomussi (48,83%), a Olevano Romano Umberto Quaresima (33,51%), a Roccagiovine Marco Bernardi con il 90% dei voti, a Sacrofano Patrizia Nicolini sarà sindaca grazie al 57,68%. Infine a San Cesareo un'unione di liste civiche di orientamento centrosinistra porta alla vittoria Alessandro Sabelli, a Santa Marinella Pietro Tidei, padre della consigliera regionale Marietta e già sindaco dal 2018, viene riconfermato con oltre il 50% di voti, supportato da Pd, Italia Viva e Azione, mentre a Segni torna a fare il sindaco in una città della provincia romana Silvano Moffa, già due volte primo cittadino di Colleferro, ex deputato di centrodestra e presidente della Provincia di Roma dal 1998 al 2003. A Valmontone Veronica Bernabei (centrosinistra) ha avuto la meglio su Marco Gentili (FdI), con il 50,86%.