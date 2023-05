Elezioni comunali 2023, ai ballottaggi il centrodestra fa il pieno anche in provincia di Roma

La destra si prende altri due comuni in provincia di Roma. Ai ballottaggi, andati in scena il 28 e 29 maggio, sia Velletri sia Rocca di Papa hanno premiati il candidato sostenuto dalla coalizione composta da Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia.

Risultati ballottaggio 2023 Velleltri

A Velletri, comune con oltre 42.000 aventi diritto al voto, Ascanio Cascella ha ottenuto il 53,04% delle preferenze. La coalizione composta da Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia e dalla lista civica Difendere Velletri ha avuto la meglio su quella guidata da Orlando Pocci, primo cittadino uscente, sostenuto da un campo largo composto da Pd, M5S Alleanza Verdi Sinistra e tre liste civiche. Pocci si è fermato al 46,96% dei voti. "Voglio ringraziare tutti i Velletrani che sono andati a votare per il futuro della nostra città - il messaggio sui social dello sconfitto - . Faccio gli auguri al mio avversario, con la richiesta che metta sempre al primo posto i suoi concittadini e non i partiti. Ora è tempo di rimboccarsi le maniche e tornare a lavorare per il bene di tutta la nostra comunità".

Risultati ballottaggio 2023 Rocca di Papa

A Rocca di Papa, comune dei Castelli Romani con quasi 13.500 aventi diritto, Massimiliano Calcagni è diventato sindaco con il 53,81% dei consensi, ottenendo 10 seggi. Lo sfidante, Francesco De Santis, si è fermato al 46,19% delle preferenze. La città veniva da un periodo di commissariamento successivo alla caduta di Veronica Cimino, che si era ripresentata a queste elezioni amministrative sostenuta dal M5S e due liste civiche, non andando oltre il primo turno: per lei 2 seggi in consiglio comunale. Anche in questo caso ad avere la meglio è stata la coalizione di centrodestra composta da Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia e una lista civica. Calcagni, presidente del consiglio comunale dal 2016 al 2020, ci aveva già provato nel 2020, contro Cimino, perdendo al ballottaggio.