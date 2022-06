Ballottaggi, tutti i risultati in provincia di Roma. A Guidonia trionfa Lombardo

Due vittorie per il centrosinistra, una al centrodestra e il trionfo dei civici nel comune più grande della provincia di Roma che votava per questi ballottaggi. Questi gli esiti del secondo turno delle elezioni amministrative in provincia di Roma che certificano, una volta di più, le difficoltà nelle elezioni a doppio turno per il centrodestra e di contro la competitività del campo largo di centrosinistra sui due turni.

Elezioni Guidonia

A Guidonia la spunta Mauro Lombardo. E' lui il nuovo sindaco, raccogliendo quasi 11.000 voti, pari al 59,92%. Sbaragliata la concorrenza di Alfonso Masini del centrodestra, già sotto al primo turno, riuscito per poco a spuntarla su Cuccurru, sostenuto da Pd e Cinquestelle. Voti di sinistra che sono passati in parte al civico Lombardo che succede al cinquestelle Barbet.

Elezioni Cerveteri

Resta al centrosinistra Cerveteri con Elena Maria Gubetti che batte di 6 punti percentuale il candidato di centrodestra Giovanni Moscherini. Gubetti, sostenuta dal centrosinistra, ma non dal M5s, succede ad Alessio Pascucci che 2 settimane fa aveva corso per diventare sindaco di Ladispoli, sconfitto al primo turno dal candidato di centrodestra.

Elezioni Ciampino

Ribaltone a Ciampino dove la sindaca uscente Daniela Ballico deve cedere il passo a Emanuela Colella, candidata del centrosinistra. L'esponente di centrodestra, davanti al primo turno, si è vista rimontare, fermandosi a 43,62% dei consensi, perdendo 500 voti rispetto al primo turno. Sono 1500 invece quelli guadagnati da Emanuela Colella. Un trionfo del campo largo lettiano che ha potuto beneficiare anche dei voti dei civici e dei renziani usciti sconfitti al primo turno.

Elezioni Ardea

Ardea torna al centrodestra dopo la la parentesi grillina. A Giuseppe Zito non riesce la rimonta nei confronti di Maurizio Cremonini, del centrodestra che è il nuovo sindaco.

Gli altri comuni del Lazio

Confronti importanti, anche in vista delle regionali, erano quelli di Frosinone e Viterbo. In Ciociaria il capoluogo resta al centrodestra con il trionfo di Riccardo Mastrangeli che nonostante la perdita di 1100 voti rispetto al primo turno, riesce a sbaragliare la concorrenza di Marzi del centrosinistra. Centrosinista sconfitto anche a Viterbo, dove trionfa Chiara Frontini (sostenuta da liste civiche) sull'ex assessora regionale Alessandra Troncarelli.