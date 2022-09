Violazione delle regole in campagna elettorale, Zingaretti e Gualtieri rischiano la sanzione

Il 23 settembre la consigliera regionale di Fratelli d'Italia, Laura Corrotti, supportata da tutto il gruppo alla Pisana, ha presentato una segnalazione al Corecom contro Nicola Zingaretti, governatore uscente e appena eletto in parlamento alle recenti elezioni politiche, per aver utilizzato il suo ruolo per fare campagna elettorale "indiretta". L'agenzia regionale per le comunicazioni, dopo un'istruttoria sul caso, ha accolto l'istanza e inviato all'Agcom una proposta di sanzione. Non solo per Zingaretti, ma anche per il sindaco Roberto Gualtieri.

Con una delibera datata 26 settembre, infatti, l'agenzia che svolge funzioni di governo e di controllo del sistema di comunicazioni sul territorio regionale e riferisce all'Agcom, l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ha certificato le colpe dei due amministratori Pd: hanno violato la legge numero 28 del 22 febbraio 2000, quella che disciplina le campagne per l'elezione al Parlamento europeo, per le elezioni politiche, regionali, amministrative e per ogni referendum e che impone il divieto di comunicazione istituzionale nel periodo compreso tra la data di convocazione dei comizi elettorali e la chiusura delle operazioni di voto. Lo hanno fatto convocando una conferenza stampa in Regione il 19 settembre per illustrare un piano da 100 milioni di euro per il litorale romano.

Nicola Zingaretti e Roberto Gualtieri durante la conferenza stampa del 19 settembre in Regione

"Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto - si legge nell'articolo 9 della legge del 2000 - è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione, ad eccezione di quelle elfettuate in forma impersonale ed indispensabili per I'efficace svolgimento delle proprie funzioni". In questo caso Zingaretti e Gualtieri non avrebbero potuto convocare quella conferenza stampa, perché già era entrata in vigore la par condicio.

Il 23 settembre il comitato regionale ha contestato la violazione agli interessati, che avevano 24 ore per eventuali osservazioni. "Entro il termine assegnato non hanno fatto pervenire alcuna osservazione" e così è partita la richiesta di danzione all'Agcom. “Il presidente Zingaretti durante la campagna elettorale ha violato sistematicamente la legge sulla par condicio - commenta Laura Corrotti - sfruttando la carica di governatore del Lazio, anche grazie all’aiuto del sindaco Gualtieri che si è prestato ad organizzare bizzarre conferenze stampa per annunciare mirabolanti interventi sul territorio. A dirlo non siamo noi ma il comitato regionale per le comunicazioni, che ha dato ragione alla denuncia presentata qualche giorno fa dal gruppo regionale di FdI, con un delibera che ha accertato la violazione della legge da parte di Zingaretti e Gualtieri e rinviando all’Agcom la decisione sulle sanzioni amministrative da applicare nei confronti sia della Regione Lazio che di Roma Capitale. Questo significa che a pagare per il comportamento scorretto e illegittimo saranno i cittadini del Lazio: Zingaretti ha utilizzato le istituzioni per la sua campagna elettorale e sicuramente proverà a rifarlo in vista delle regionali”.