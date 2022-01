Cecilia D'Elia ha vinto le elezioni suppletive di Roma centro, ma hanno votato in pochissimi

Sarà Cecila D'Elia a sostituire Roberto Gualtieri alla Camera. L'esponente dem ha conquistato il seggio Roma centro, raccogliendo il 59,43% dei voti. Sbaragliata la concorrenza, con Simonetta Matone della Lega che ottiene il 22,42%. Terzo Valerio Casini, Italia viva, che si ferma al 12,93%. Conquista il 3,24% invece Beatrice Gamberini di Potere al Popolo, in coda l'imprenditore Lorenzo Vanni con circa il 2%.

A trionfare, oltre alla D'Elia, è stato l'astensionismo. Hanno votato infatti appena 21.010 persone su 185.394 aventi diritto. Una partecipazione ancora più bassa rispetto a marzo 2020 quando appena il 17,6% degli aventi diritto consegnò il seggio a Gualtieri.

"Grazie a tutte e tutti i romani che mi hanno dato fiducia", esulta su twitter la D'Elia. "Metterò tutta me stessa per onorare la responsabilità di questo nuovo impegno in un momento così delicato per il nostro Paese". "Complimenti a Cecilia D'Elia per la vittoria elettorale delle suppletive", commenta Gualtieri. "Felice per la vittoria del centrosinistra nel cuore di Roma. Complimenti, buon lavoro e un grande abbraccio a Cecilia, e un immenso grazie alle volontarie e ai volontari che in queste settimane controcorrente hanno combattuto per questa bella vittoria".

Soddisfazione in Italia viva con il presidente di Italia Viva Ettore Rosato che sui social commenta: "I primi dati, nonostante la bassa affluenza, segnano un risultato straordinario per Italia Viva nelle suppletive di Roma. I sondaggi ci davano al 2%, gli elettori, nel primo test politico con il nostro simbolo, oltre il 12%".

Cecilia D'Elia viene eletta appena in tempo per essere una dei grandi elettori che eleggerà il nuovo presidente della Repubblica.

D'Elia è portavoce della conferenza delle donne democratiche. Inn passato è stata assessora alla semplificazione, alla comunicazione e alle pari opportunità del comune di Roma, nella giunta Veltroni, e assessore alle politiche culturali della provincia di Roma, nella giunta Zingaretti. Parentesi anche come assessore al sociale in municipio II, con Francesca Del Bello.