Elezioni suppletive, il Pd avanti da solo: è Cecilia d’Elia la candidata alla Camera

E’ Cecilia D’Elia la candidata del Pd alle elezioni suppletive, quelle che dovranno decidere chi siederà sul seggio della Camera dei Deputati lasciato libero da Roberto Gualtieri diventato sindaco.

Elezioni suppletive, il Pd candida Cecilia D'Elia

“Con emozione e consapevolezza della grande responsabilità che mi è stata affidata, ho firmato la mia candidatura per il collegio Roma 1 della Camera dei Deputati. Adesso avanti, tutte e tutti insieme” - ha commentato D’Elia.

Chi è Cecilia D'Elia, candidata del Pd nel collegio Roma 1

Oggi portavoce della Conferenza delle donne democratiche, in passato Cecilia d'Elia è stata assessore alla semplificazione, alla comunicazione e alle pari opportunità del Comune di Roma, nella giunta Veltroni, e assessore alle Politiche Culturali della Provincia di Roma, nella giunta Zingaretti. Parentesi anche come assessore al Sociale in Municipio II, con Francesca Del Bello.



La candidatura di D’Elia, che inizialmente sembrava dovesse battersela con l’ex presidente della Provincia Enrico Gasbarra, è stata proposta all’unanimità dal Pd di Roma. "Cecilia è la portavoce delle donne democratiche e rappresenta la battaglia che stiamo portando avanti a ogni livello, dal Pnrr alla legge di bilancio, per la parità di genere e per la democrazia paritaria. È una candidatura molto autorevole, per il suo valore nazionale e per il suo radicamento territoriale, una candidatura che offriamo a tutte le forze politiche e sociali di centrosinistra" - ha commentato Andrea Casu, segretario dei Dem romani.

Il Pd corre da solo, Calenda: "Non evocate più il campo largo"

Dopo il ‘gran rifiuto’ di Giuseppe Conte, il ‘no’ alla convergenza sulla candidatura dell’ex ministra Elena Bonetti proposta da Italia Viva e la mancata risposta ad una candidatura che potesse esprimere il “campo largo” proposta da Calenda, il Pd nel collegio Roma 1, considerato una roccaforte del centrosinistra, correrà dunque da solo.

"Dopo il disastro della pseudocandidatura Conte e di fronte alla disponibilità di ritirare la nostra candidata (Valentina Grippo ndr.), il Pd decide di andare avanti senza confronti. Abbiamo cercato un punto d'incontro per l'ultima volta. Il campo largo non esiste. Non evocatelo più. @EnricoLetta". scrive su twitter il leader di Azione.