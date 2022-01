Elezioni suppletive, Matone: "Sono highlander. Michetti? Mai più visto"

"Michetti? Non l'ho più visto". Simonetta Matone questa domenica, 16 gennaio, si giocherà un posto in Parlamento alle elezioni suppletive nel collegio Lazio 1, posto lasciato vacante da Roberto Gualtieri una volta diventato sindaco. Candidata del centrodestra unito, già siede in aula Giulio Cesare nelle fila della Lega e si è fatta conoscere in campagna elettorale per il suo modo di essere: diretto, senza dubbio. A "Un giorno da pecora", programma di Radio 1, la giudice non ha fatto certo la timida.

“Gli amici mi chiamano highlander - ha scherzato -, perché qualunque cosa ci sia da fare io la faccio senza problemi, mi ci butto”. Di Michetti, candidato sindaco del centrodestra e sconfitto al ballottaggio, parla così: "Non so se ora avrebbe un sindaco di centrodestra qualora avessero scelto me - risponde - il voto di domenica ci darà informazioni anche su questo. Non l'ho più visto". E in effetti il tribuno dell'etere romano e avvocato ha rinunciato alla nomina come consigliere e si è eclissato dalla politica. E quando in radio le chiedono se come sindaco è meglio Raggi o Gualtieri, sposta l'attenzione cavalcando uno dei trend del momento: "Non lo so, ma vorrei sapere se Raggi si sia vaccinata oppure no".

Oltre la politica, però, che cosa c'è per Matone? "Mi piace cucinare, stare tanto ai fornelli - racconta - ma la mia è una cucina 'trucida', non faccio cose raffinate. Amatriciana, le spuntature di maiale. Il sugo lo faccio cuocere 4 ore". Una cucina tutto meno che light: "Infatti dovrò mettermi a dieta, in campagna elettorale sono ingrassata. Voglio perdere cinque chili".