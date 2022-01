Domenica a Roma si vota per sostituire Gualtieri: ecco chi sono i candidati

Domenica 16 gennaio dalle 7 alle 22, circa 180.000 romani saranno chiamati a eleggere il sostituto o la sostituta di Roberto Gualtieri in Parlamento, nel colleggio uninominale Lazio 1. Le suppletive interessano i residenti (ma non tutti) nei municipi I, II, XIII, XIV e XV, che potranno scegliere tra cinque candidati: Cecilia D'Elia del Pd per il centrosinistra, Beatrice Gamberini per Potere al Popolo, Simonetta Matone della Lega per il centrodestra, Valerio Casini di Italia Viva appoggiato anche da Azione e Lorenzo Vanni, candidato civico con la lista "Il N-Uovo Mondo, Io per tutti tutti per noi".

Chi è Cecilia D'Elia

Iscritta al Pd dal 2018, Cecilia D'Elia è stata assessora comunale dal 2001 al 2003, poi consigliera provinciale e nuovamente assessora in Campidoglio, stavolta per undici mesi, sempre con la giunta guidata da Walter Veltroni. Dal 2016 al 2019 si è occupata di politiche sociali nella squadra di governo del Municipio II, chiamata da Francesco Del Bello.

Chi è Valerio Casini

Consigliere capitolino eletto a ottobre 2021 nelle fila della lista Calenda, Valerio Casini è un ex Pd e ha deciso di aderire ormai da tempo a Italia Viva. E' stato assessore al Commercio nella giunta Del Bello dal 2016 al 2021. Prima di lui sembrava che il partito di Renzi dovesse andare sull'ex ministro Elena Bonetti, ma si sarebbe poi preferita una figura più territoriale, essendoci una buona parte di elettori provenienti dal territorio del II.

Chi è Simonetta Matone

Ex magistrato, Simonetta Matone è stata sostituto procuratore alla Corte d'appello di Roma. Ha vissuto tra Prati e Balduina, frequentando il liceo Mamiani. Attualmente è consigliera capitolina nelle fila della Lega, candidata prosindaco di Roma alle ultime elezioni amministrative a sostegno di Enrico Michetti. Ha ricoperto anche il ruolo di consigliera di fiducia della rettrice de La Sapienza in materia di discriminazione e violenza di genere.

Chi è Beatrice Gamberini

Classe 1990, ingegnera, Beatrice Gamberini è attivista di Potere al Popolo e membro del coordinamento nazionale del movimento. Due i punti di forza della campagna elettorale già annunciati: il blocco delle tariffe contro il carovita e il salario minimo a 10 euro

Chi è Lorenzo Vanni

Titolare dello storico onomino bar in via Col di Lana, zona Prati-Delle Vittorie, Lorenzo Vanni ha deciso di portare la sua esperienza di commerciante nella competizione elettorale per sostituire il sindaco Gualtieri in Parlamento. Come ha fatto sapere in un'intervista a Il Foglio, devolverà il suo eventuale stipendio da deputato ai dipendenti in cassa integrazione.