Elezioni suppletive, corsa tutta al femminile: D'Elia, Bonetti e Matone per la Camera

Il 16 gennaio si vota per le elezioni suppletive, gli elettori del collegio Roma 1 sono chiamati a scegliere chi siederà sul seggio lasciato libero da Roberto Gualtieri diventato sindaco. Una corsa per la Camera dei Deputati che, salvo sorprese dell’ultimo minuto, sarà tutta al femminile.

Elezioni suppletive: il Pd candida Cecilia D’Elia

Dopo il gran rifiuto di Giuseppe Conte che ha lasciato di stucco il segretario del Pd, Enrico Letta, e la mancata convergenza sul nome dell’ex ministra Elena Bonetti proposto da Italia Viva, i democratici dopo la direzione convocata al Nazareno hanno indicato Cecilia D’Elia. Sarà l’attuale portavoce della Conferenza delle donne democratiche, già assessore comunale con Walter Veltroni e provinciale con Nicola Zingaretti, a correre nel collegio del Centro.

Nel collegio Roma 1 Italia Viva schiera l’ex ministra Elena Bonetti

Gli elettori che da Monti a Prati, passando per Testaccio, Flaminio e Della Vittoria, saranno chiamati alle urne troveranno sulla scheda i nomi di tre donne. A Cecilia D’Elia del Pd si contrapporrà Elena Bonetti di Italia Viva. Da parte dei Dem nessun accordo con i renziani, soprattutto sul nome dell’ex ministra che con le sue dimissioni, insieme a quelle di Teresa Bellanova, decretò la fine dell'esecutivo giallo-rosso. Nel centrosinistra il “campo largo” più volte evocato non c’è: elezioni suppletive per il Pd senza convergenza nemmeno con Azione di Carlo Calenda, che pure ieri aveva ritirato la candidatura della consigliera regionale Valentina Grippo chiedendo di trovare “una candidatura insieme”. Niente da fare il Pd correrà per conto proprio. Si consuma così l’ennesimo strappo. “Il Pd decide di andare avanti senza confronti. Abbiamo cercato un punto d'incontro per l'ultima volta. Il campo largo non esiste. Non evocatelo più” - il tweet di Calenda rivolto a Letta.

Corsa alla Camera: Simonetta Matone è la carta della Lega

Nel centrodestra, che vorrebbe strappare il collegio considerato roccaforte “rossa”, il nome forte è quello di Simonetta Matone: già candidata prosindaco in ticket con Enrico Michetti, è oggi consigliera comunale della Lega. L’ex magistrato, con grande radicamento territoriale e appeal trasversale, potrebbe dunque contendere al Pd il seggio lasciato vuoto da Gualtieri. Un’avversaria temibile. Lei ha già lanciato un chiaro segnale di disponibilità: "La mia disponibilità ci sarà sempre per il bene della città e del Paese. Per un centrodestra unito, moderato, radicato nel territorio ma soprattutto pronto ad ascoltare le esigenze di tutti i cittadini".