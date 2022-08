Elezioni Senato, intervista ad Andrea Catarci: "Resto in giunta e mi sdoppio per un mese"

Andrea Catarci è l'attuale assessore alla partecipazione ed alla città dei quindici minuti. Da qualche giorno però è anche il candidato del centrosinistra nel collegio uninominale Roma 3. Quello che, il 25 settembre, consegnerà agli elettori dell'area che comprende i municipi III, IV, V e VI, di eleggere un senatore. Catarci è quindi chiamato ad uscire dalla sua comfort zone, il municipio della Garbatella, per contendere alla destra il quadrante est della Capitale.

Catarci, fino a due giorni fa, nel collegio uninominale Roma 3 per il Senato, era previsto l’ex renziano Filippo Sensi. Quand’è che si è concretizzata la possibilità di una sua candidatura al Senato?

Non era nelle previsioni e si è concretizzata pochi giorni fa. Sinistra Italiana ed Europa Verde hanno fatto il mio nome, per provare a contendere un collegio molto complicato, quello dove nella recente tornata elettorale Gualtieri aveva ottenuto meno consensi. Ho chiesto al sindaco se fosse d’accordo con questa proposta, perché in caso contrario vi avrei rinunciato subito. Però l’ha valutata positivamente.

Lei ha amministrato per anni un territorio, il municipio VIII, quello del fortino di sinistra della Garbatella. Ma si candida in un contesto molto diverso, nel municipio VI ad esempio l’attuale minisindaco è di centrodestra. Qual è dunque la dote che pensa di portare alla sua coalizione in questa tornata elettorale?

All’interno d’uno sguardo più complessivo sulla città, frutto della mia attuale esperienza nella giunta Gualtieri, penso che il mio valore aggiunto consista nel seguire un approccio municipale e territoriale. E' in sostanza frutto di un lavoro di costante confronto con le realtà locali, che avviene talvolta anche in modo aspro, ma sempre schietto. Questa caratteristica, che vale per la Garbatella come per qualsiasi altro territorio, è parte essenziale d’un modo di fare politica. E penso che segni la differenza nei confronti di una candidatura forte, ma tutt’altro che territoriale, come quella che il centrodestra mette in campo in quel collegio, con la figura dell’avvocato Giulia Bongiorno.

E perchè dovrebbe prevalere una candidatura di centrosinistra in quel territorio?

Perchè non bisogna credere alle destre e alla loro propaganda, soprattutto nei quartieri di Roma - e delle altre città - in cui sono aumentate le sofferenze sociali: vogliono eliminare il sostegno al reddito che invece va fatto meglio ed esteso a più persone, perchè tante seppur povere sono rimaste fuori da quello di cittadinanza; vogliono abbassare le tasse per i redditi alti e medio-alti e continuare a lasciarle inalterate per chi li ha bassi, con l'aggiunta che sanità e scuola avranno meno fondi e i servizi aumenteranno di costi. E poi sono quelle di sempre, ostili all'effervescenza di molte realtà culturali perche democratiche e antifasciste, nonché alle libertà personali e alle diversità tutte. Per questi tratti vanno riconosciute e tenute debitamente alla larga, dal Paese e da Roma, ancora di più dai nostri quartieri popolari.

Come lei stesso ha detto, la sua candidatura è frutto della proposta avanzata dagli alleati del PD all’interno della coalizione. A proposito di alleanze, non si parla più di “campo largo”. Ma è ancora utile praticarlo, per vincere le elezioni?

Il “campo largo” ha fatto riferimento ad un passato recente, una cosa ben definita tutt’ora in essere nella regione governata da Zingaretti. Questa invece è una cosa diversa, un polo democratico da cui restano fuori tanti pezzi, ad esempio il M5s con cui si paga la distanza sopravanzata nell’ultimo scorcio di governo Draghi. Ma non solo. Ci sono anche forze moderate, penso a Calenda, che non ne stanno facendo parte.

Ma quindi, solo con questo “polo democratico”, si riescono a vincere le elezioni o poi servirà un “campo largo”?

Diciamo che nel polo democratico si sta cercando, con Sinistra Italiana e Verdi, di mandare un segnale forte, puntando su candidature, come quella di Ilaria Cucchi e Abubakar Soumahoro, che possano essere presentate come cartine di tornasole di questa alleanza che vuole scommettere su diritti sociali e che, facendolo, cerca di attrarre vari mondi civici. L’obbiettivo è di ottenere un ottimo risultato, bloccando l’avanzata delle destre, per poi praticare una politica più ampia delle alleanze.

Tornando ai suoi incarichi attuali, pensa di rinunciarvi per preparare la competizione elettorale o ritiene non sia necessario farlo?

Continuo a fare l’assessore di Roma. Per un mese mi sdoppio. Ho già mandato una lettera con cui formalizzo la rinuncia alla macchina di servizio e ad altre dotazioni, per non ingenerare sovrapposizioni. Ma dal punto di vista politico, anche in questo mese, abbiamo delle cose da portare avanti con la giunta. Cose che ritengo siano importanti. La mia è una candidatura di servizio, anche se la affronto con l’intenzione di vincere, non di arrivare secondo.

Ipotizziamo che lei riesca a sconfiggere i suoi avversari, vincendo la sfida nel collegio uninominale. A quel punto, entrando in Senato, dovrebbe lascerebbe l’incarico in Campidoglio. Al suo eventuale successore in giunta, che dote lascerebbe da assessore?

Lascerei il lavoro fatto per arrivare a dure regolamenti fondamentali, uno per il decentramento amministrativo e l’altro per l’amministrazione condivisa dei beni comuni. Sono entrambe frutto di un lavoro incentrato sulla partecipazione, in un caso con l’amministrazione locale e nell’altro con l’associazionismo e la società civile. A fine luglio ho inviato al sindaco la bozza di entrambe i regolamenti ed avevamo in programma di avviare a breve termine il “kick off” istituzionale, puntando su un’iniziativa pubblica. Con il sindaco valuteremo se farla prima o dopo l’appuntamento del 25 settembre.