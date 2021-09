Elezioni Roma, Bobo Craxi capolista del PSI a sostegno di Gualtieri

L'ex deputato scende in campo per la città in cui vive: "Superiamo le divisioni storiche con il Pd"

Bobo Craxi sarà il capolista del Partito Socialista Italiano alle prossime elezioni del 3 e 4 ottobre, a sostegno di Roberto Gualtieri. L’annuncio è arrivato dal diretto interessato, deputato dal 2001 al 2006 e Sottosegretario di Stato agli Affari Esteri durante il Prodi bis.

“Gualtieri si è detto onorato di potermi avere al suo fianco nella campagna che ha una finalità amministrativa ma riguarda il futuro stesso dell’assetto del Centrosinistra – ha dichiarato il secondogenito di Bettino Craxi – ed il ruolo che in esso possono svolgere i socialisti. Pur avendo riserve di diversa natura, ho accettato per senso di responsabilità verso la comunità politica a cui appartengo e per quella che considero una delle ragioni della mia vita, ovvero che possa rinascere in Italia una forza socialista degna di questo nome e a questo tentativo, ancora una volta, conoscio delle difficoltà intendo dare il mio contributo”.

Nato a Milano 57 anni fa, Bobo sottolinea l’importanza dell’alleanza Pd-PSI e del ritorno del Garofano Rosso sulle schede elettorali: “E’ necessario superare le divisioni storiche – spiega Craxi – attraverso una robusta revisione degli errori che hanno diviso la sinistra in passato, sostenendo a questo scopo la candidatura di Gualtieri. Un fatto politico importante non solo per la contesa elettorale di ottobre. E’ un fatto significativo che il Garofano torni sulle schede della Capitale”.