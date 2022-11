Elezioni regionali, Zingaretti: "Mai voluti inceneritori. Conte rompe tutto senza motivo"

Subito dopo la conferenza stampa di Giuseppe Conte e le bordate al Pd e all'inceneritore, che compromettono fortemente l'alleanza in vista delle regionali di febbraio 2023, a intervenire da parte dell'amministrazione regionale uscente è stato solo Massimiliano Valeriani, assessore a urbanistica, rifiuti e casa: "Le parole di Conte dimostrano che abbiamo lavorato bene". Nicola Zingaretti ha aspettato oggi, mercoledì 9 novembre, giorno della presentazione del rapporto di fine mandato.

Zingaretti accusa Conte: "Rompe il campo largo senza motivo"

Zingaretti, dopo 10 anni, saluta per dedicarsi completamente al nuovo ruolo di deputato della Repubblica. Lo fa, però, replicando alle parole di Conte: "Rompe l'alleanza di centrosinistra che governa il Lazio senza motivo - accusa - perché la Regione non ha mai autorizzato e mai autorizzerà nessun inceneritore. Lo abbiamo deciso noi da anni e non lo decide certo Giuseppe Conte. Non serve che ce lo ricordi".

"La sua è una scusa, non ci sono problemi di programma"

Il governatore, che il 10 novembre rassegnerà le sue dimissioni dando via a tre mesi di inter-regno di Daniele Leodori, prima del voto, ha capito che da parte di Conte c'è una forzatura sul tema e che la volontà di chiudere un'alleanza è molto meno forte di quanto ci si potesse aspettare: "La sua è una scusa - continua - non si può dire 'non vengo a vedere Bambi perché c'è il Re Leone e ho paura'. Qui non c'è un problema di programma o di merito".

"Non ho il compito di costruire l'alleanza del futuro"

Concludendo, Zingaretti sembra lavarsi le mani dall'incombenza di lavorare all'unità del centrosinistra nel Lazio: "Non ho il compito di costruire l'alleanza del futuro perché chiudo un decennio - annuncia - . Però quello che penso è che io sono un costruttore di unità, contro coloro che l'unità la distruggono per vicende partitiche che fanno un danno ai cittadini. Sono vicende che con il Lazio non c'entrano assolutamente nulla".