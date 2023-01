Elezioni regionali, D'Amato scopre le carte: Alessandra Sartore e Luigi Manconi in giunta

Durante il primo confronto pubblico tra candidati alla presidenza della Regione Lazio, Alessio D'Amato ha deciso di giocare a carta scoperte. L'assessore alla sanità uscente, a capo della coalizione di centrosinistra che vede Pd e Terzo Polo insieme, a differenza dei due competitor Francesco Rocca e Donatella Bianchi ha speso due nomi come sicuri membri della squadra di governo che, in caso di vittoria, sarà a capo della Pisana per i prossimi 5 anni.

Chi è Alessandra Sartore, scelta da D'Amato come possibile assessora al bilancio

Due nomi, fatti da Alessio D'Amato, per provare a fare breccia tra gli indecisi e tra chi, ad oggi, preferirebbe fare altro più che presentarsi alle urne il 12 e 13 febbraio. Il primo è quello di Alessandra Sartore, 68 anni appena compiuti, nata a Castiglione del Lago in provincia di Perugia, è stata già assessora al bilancio e al patrimonio della Regione Lazio dal 2013 al 2021. Un anno e mezzo fa lasciò l'incarico a Daniele Leodori, per accettare quello di sottosegrerario al ministero dell'economia e delle finanze, nominata da Mario Draghi. Lavora nella pubblica amministrazione da 45 anni. La "guardiana dei conti", così è stata deinita in passato da Il Sole 24Ore, a novembre ha ricevuto da Alessio D'Amato il compito di curare il programma della coalizione di centrosinistra. "Accetto la proposta e ringrazio di cuore D'Amato - ha commentato all'Adnkronos Sartore - con il quale condiviso gli obiettivi e la passione per vincere questa sfida. Bisogna correre e lui è uno che corre molto".

Chi è Luigi Manconi, nella squadra di governo in caso di vittoria del centrosinistra

Luigi Manconi ha 75 anni, nato in Sardegna, è stato Senatore del Partito democratico dal 2013 al 2018 e sottosegretario al ministero della giustizia dal 2006 al 2008, durante il governo Prodi caduto anticipatamente a causa dell'uscita di Rifondazione Comunista dalla maggioranza. Giornalista professionista, sociologo, critico musicale, ha un passato remoto in Lotta Continua tra la fine degli anni '60 e metà anni '70. Dopo i trascorsi nell'estrema sinistra extra-parlamentare, è passato per la Federazione dei Verdi, poi i Democratici di Sinistra e conseguentemente alla fondazione, nel Partito democratico a partire dal 2007. Nel 2001 ha fondato la onlus "A buon diritto", partecipa e sostiene le campagne e le battaglie di Amnesty International e dell'associazione Luca Coscioni e sempre di più, nell'ultimo ventennio, ha intensificato la sua attività a tutela dei diritti umani e a garanzia dei diritti del detenuti, soprattutto in qualità di presidente della commissione parlamentare sui diritti umani e avendo anche ricoperto il ruolo di Garante delle persone private della libertà personale nel 2003, come delegato dell'allora sindaco Walter Veltroni. "Accetto. Ringrazio e mi dichiaro onorato di questa proposta" ha commentato sinteticamente Manconi all'Adnkronos.