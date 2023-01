Il Pd romano snobba D’Amato e alle Regionali punta alla conta dei voti. Obiettivo le Europee

Cambiano leggermente le percentuali, ma il risultato è sempre lo stesso: i sondaggi, chiunque li commissioni, danno ogni giorno lo stesso esito. E non è il massimo per la coalizione di centrosinistra guidata da Alessio D'Amato. Il 12 e 13 febbraio l'assessore regionale alla sanità molto probabilmente verrà sconfitto dall'ex presidente della Croce Rossa, Francesco Rocca, scelto da Giorgia Meloni per riconquistare il Lazio dopo 10 anni di Zingaretti. Ma questo, a molti esponenti del Partito democratico, sembra importare poco.

Il Pd snobba D'Amato e si preoccupa delle preferenze

Il tema elezioni è sicuramente sul tavolo, tanto da causare forti dissapori tra la maggioranza capitolina e il sindaco Gualtieri, ma non come immaginerebbe qualcuno. La preoccupazione non è tanto di vedere una figura vicina agli ambienti dell'estrema destra sulla poltrona più alta della Pisana, circondato da una giunta composta da FdI, Lega, Forza Italia e qualche fedele alleato moderato. Piuttosto nel Lazio si trema per le preferenze dei singoli consiglieri.

La sconfitta è quasi sicura e i seggi disponibili pochissimi

Per carità, è sempre stato così, ma in altri contesti e altre epoche la vittoria era a portata di mano e dava spazio a molti più candidati, speranzosi di trovare posto nel consiglio. E' successo, per non andare troppo indietro con la memoria, nel 2013 e nel 2018. Anche quando per bissare Zingaretti ha avuto bisogno di una stampella. Adesso che la sconfitta va solo certificata - a meno di stravolgimenti - i pochi seggi disponibili sono oro. E l'ordine di arrivo determinerà i futuri equilibri del Partito democratico nel Lazio, come una sorta di congresso locale anticipato.

Mancini e la strategia senza quartiere per far vincere Ciarla e Mattia

E' ormai chiaro quale sia la coppia di candidati che viene sospinta verso la Pisana da quella che, ad oggi, è la corrente con più potere nel Pd romano: Mario Ciarla ed Eleonora Mattia. Loro dovrebbero essere "mister" e "miss" preferenze, avendo il sostegno del deputato Claudio Mancini e del sindaco Roberto Gualtieri, degli assessori capitolini Sabrina Alfonsi, Maurizio Veloccia, Monica Lucarelli e in parte anche di Tobia Zevi, poi dei consiglieri Riccardo Corbucci, Antonella Melito, Giulia Tempesta e Mariano Angelucci, dell'ex deputata e neoconsulente del Sindaco metropolitano Patrizia Prestipino e del presidente del consiglio regionale Marco Vincenzi. Anche i consiglieri della Civica in assemblea capitolina, per quanto il loro assessore di riferimento (Onorato) si stia tenendo alla larga dalle dinamiche che attualmente tengono banco in Campidoglio. Per non parlare dei livelli inferiori, quelli municipali, la manovalanza: anche nei territori c'è chi si sta dando molto da fare per portare acqua al mulino di Mancini. Prendiamo ad esempio plastico il III municipio, quello di Montesacro. Lì ci sono ben cinque consiglieri, vicini a Corbucci, che si spendono per Ciarla e Mattia: Federica Rampini, Filippo Maria Laguzzi, Nicoletta Funghi, Antonio Comito e Giancarlo Cesarei (i primi quattro del Pd, l'ultimo della civica). Guarda caso quelli che mettono più in crisi la stabilità della maggioranza locale, guidata dal minisindaco Paolo Emilio Marchionne, vicino a Massimiliano Valeriani.

La "resistenza" di AreaDem e zingarettiani

A comporre la "resistenza" c'è l'asse AreaDem-zingarettiani. Fanno riferimento al segretario regionale Bruno Astorre, dividono i loro voti maschili tra Daniele Leodori e Massimiliano Valeriani, mentre quelli femminili sono quasi tutti su Emanuela Droghei: un tempo assessora a Ostia, poi capostaff dello stesso Leodori in Regione, vicina alla deputata Michela Di Biase. Sulla sua figura stanno convergendo i voti anche degli zingarettiani, tanto che più di un consigliere capitolino si sta adoperando per lei in ticket con Valeriani. Sanno bene che sarà difficile fare meglio della coppia portata da Mancini ("se succede, è una notizia" sussurra qualcuno), ma provano a rompere le uova nel paniere del nuovo guru romano.

Il segretario regionale rischia il "processo" dopo gli attacchi dell'ultima estate

In caso di "sconfitta" nella conta delle preferenze per franceschiniani e zingarettiani, dal 14 febbraio si potrebbe aprire il processo per Bruno Astorre, un congresso anticipato. Il senatore, che esattamente 4 anni fa ebbe la meglio proprio su Mancini alle primarie regionali, ottenendo oltre il 73% dei voti e diventando segretario del Pd, è stato già più volte messo all'angolo. Ad agosto, dopo la creazione delle liste per le elezioni politiche, Base Riformista (ora quasi disciolta e passata con Mancini) lo accusò di "fare il capo corrente e non il segretario". Subito dopo la sconfitta, Patrizia Prestipino non risparmiò parole dure nei confronti del segretario "che non si è misurato in un collegio uninominale". A luglio, alla fine di una pesantissima direzione regionale, Astorre e AreaDem si ritrovarono isolati rispetto alla volontà di indire le primarie per scegliere il candidato alla presidenza della Regione Lazio.

Spaccato l'asse Mancini-Ciarla-Valeriani, in attesa del congresso nazionale

Sei mesi fa l'asse principale era composto da Mancini con Ciarla e Valeriani. Adesso, però, le squadre sono nuovamente cambiate e il dissenso si è allargato. Il post elezioni nel nostro territorio si trasformerà in un congresso anticipato: quello nazionale è previsto per il 26 febbraio. Anche sulla guida del Pd le posizioni sono lontane: Mancini porta Stefano Bonaccini, AreaDem punterebbe sulla promessa di aria fresca rappresentata da Elly Schlein. E gli zingarettiani? L'ex governatore sul presidente dell'Emilia Romagna non si è espresso definitivamente. Ma si sa, ormai a Roma la linea degli eletti non segue più per forza quella del neodeputato. Staremo a vedere come saranno, a quel punto, le squadre.

Un occhio alle Europee del 2024

Infine, c'è chi guarda al 2024, quando si voterà per il rinnovo del Parlamento Europeo. Molti fanno il nome di Daniele Leodori come probabile candidato - ed è anche per questo che c'è chi punta a raccogliere sufficienti preferenze almeno per essere primo dei non eletti, vedi Rodolfo Lena o Cristina Avenali - anche se da quelle parti liquidano la questione come prematura. insieme a lui, l'altro papabile è proprio Massimiliano Valeriani. Certo, da qui a un anno e mezzo chissà cosa succederà nel Lazio.