Regionali, crescono i malumori e nascono le correnti (anche) in Azione

I mal di pancia sono iniziati con la creazione delle liste per le elezioni politiche del 25 settembre, quando Azione ha candidato in diversi collegi la stessa persona, cioè l'ex consigliera regionale Valentina Grippo, effettivamente poi approdata in Parlamento. Sono proseguite qualche settimana dopo, con le dimissioni in massa dal direttivo romano in aperta polemica con la linea e i metodi della segretaria Noemi Scopelliti. Adesso, a pochi giorni dal voto nel Lazio del prossimo weekend, c'è chi si fa più di una domanda sulle effettive possibilità che il partito di Carlo Calenda possa eleggere qualcuno nella nuova Pisana. A sorridere di più è sicuramente l'alleato Matteo Renzi, che potrebbe piazzare due rappresentanti su Roma e uno a Latina: tre su tre.

Chi ha più possibilità di essere eletto nel Terzo Polo

D'altronde, si sa, i conti vanno fatti e ogni partito è lì che calcola quali siano le possibilità di avere rappresentanza in consiglio dopo lunedì 13 febbraio, quando si chiuderanno i seggi. E di conseguenza ogni candidato, che lavora per portare voti alla lista ma soprattutto per ottenerli e vincere, fa le sue considerazioni. In Azione ormai da un po' si sono resi conto che la coperta non è che sia corta, ma rischia proprio di non esistere: i due nomi di punta a Roma e provincia della lista sono quelli di Marietta Tidei e Luciano Nobili, renziani, catalizzatori di voti. Soprattutto la consigliera uscente, data come assoluta dominatrice della lista del Terzo Polo nell'area metropolitana di Roma. E l'ex deputato, rimasto bruciato dalla non rielezione in Parlamento, è più che proiettato verso un ingresso alla Pisana. Con il 7-8% di voti, il Terzo Polo piazzerebbe due consiglieri sicuramente. Il terzo, qualora scattasse, sarebbe presumibilmente a Latina. Nel capoluogo pontino c'è l'apriliano e capolista del Terzo Polo Vincenzo Giovannini, ex Pd entrato in Italia Viva e in maggioranza comunale dal 2021.

L'unico veramente in corsa per Azione è il giovane ingegnere Federico Petitti

Ecco, in quota Calenda, quindi, a potersi giocare un posto alla Pisana c'è quasi esclusivamente Federico Petitti, giovane ingegnere gestionale e ricercatore universitario in ambito di management sanitario, in Azione sin dalla fondazione nel 2019 e capolista a Roma, portato convintamente dalla capogruppo in Campidoglio Flavia de Gregorio. Più di un Paolo Bianchini ex Pd ed ex sindaco di Anguillara Sabazia, più di una Simonetta Novi consigliera dell'VIII municipio o delle colleghe del XIII Claudia Finelli e Marinella Inguscio del II. Non c'è da nessuna parte, ma questo a chi segue la politica romana è noto, il consigliere capitolino ed ex Pd Dario Nanni. Non candidato alle politiche, non candidato alle regionali, c'è chi dice che sia anche abbastanza defilato in questa campagna elettorale ormai agli sgoccioli. La preponderanza di Italia Viva in questa partita è evidente e più di un militante e diversi eletti la stanno soffrendo.

Le polemiche sulla nascita di una corrente

Non Francesco Capone, ex ufficiale dei carabinieri, dirigente di A2A e grande fan del termovalorizzatore di Roma, avendo contribuito (come sottolinea nella sua bio) all'avviamento di quello di Acerra in Campania. "Il partito si sta allargando - spiega a RomaToday - e nel 2024 arriveremo a una possibile fusione completa con Italia Viva, quindi a quel punto che senso avrà distinguere tra appartenenti a uno o all'altro partito?". Apparentemente nessuno, anche se qualcuno potrebbe essere in disaccordo. Tornando a Capone, candidato alle Regionali, gli è stato rinfacciato di aver creato una corrente interna, in stile Pd: "Faccio parte di Rinascimento Azionista - conferma - ma è un'associazione culturale che si rivolge ad un pubblico legato all'azionismo storico. La vogliamo chiamare corrente? Volendo sì, ma non come la si intende nel Pd. E' più un fatto culturale, anche perché non abbiamo rappresentanti a livello nazionale o regionale". Rispetto ai malumori nel partito di Calenda, Capone non vuole sentir parlare di risse: "Si discute, niente di diverso". Sul rischio che Azione non esprima nessuno alla Pisana: "Si poteva andare con due liste distinte - conclude - ma le segreterie hanno deciso così e si va avanti così. Il dovere di un candidato è prendere voti per la lista, la competizione elettorale personale c'è, è umano".

"Non sappiamo più come vengono prese le decisioni a Roma"

Certo, se per il candidato - che per 10 anni è stato nei servizi d'informazione e sicurezza italiani - sembra tutto molto naturale, senza scossoni, con discussioni interne che verranno assorbite con la fusione tra le due creature di Calenda e Renzi, per altri non è proprio così: "Si dovrebbe mettere in campo il meglio che c'è - sussurra qualcuno - ma così non è stato. Un partito normale, ben organizzato, avrebbe dovuto costruire una candidatura forte e riconosciuta da tutti o comunque dalla maggior parte. Invece no. Il malumore? C'è, anche perché da tempo non si capisce più da dove arrivino certe direttive e con quali processi decisionali. Si viene messi di fronte a robe già confezionate".