Elezioni regionali, il M5S replica a D'Amato: "Appello al voto utile? Mossa disperata"

Sabato mattina in diretta televisiva a La7 Alessio D'Amato si è giocato la carta del voto utile alle elezioni regionali per convincere almeno una parte degli elettori Cinquestelle a votarlo, riservandosi la possibilità di esprimere comunque due preferenze nella lista che sostiene Donatella Bianchi grazie all'esercizio del voto disgiunto. Una mossa che, ovviamente, non è passata sotto silenzio.

L'appello di D'Amato al voto utile

L'appello dell'assessore regionale alla sanità uscente ha fatto il paio con l'occhiolino strizzato dieci giorni fa alla platea grillina, quando ha lasciato intendere di essere disposto a nominare assessori del M5S nella sua giunta. Il ragionamento è semplice: corriamo divisi, ma abbiamo programmi elettorali abbastanza simili (dal suo punto di vista), se votate me e date la preferenze a chi vi pare siamo tutti contenti e la destra non vince.

I Cinquestelle del Lazio: "Mossa disperata"

Ma su questo campo gli eletti in Regione non seguono D'Amato: "L'appello al voto utile fatto da D'Amato, che è ormai un mantra che il Pd ripete in ogni campagna elettorale - scrivono in una nota i consiglieri laziali del M5S - con l'intento di agitare la minaccia di un governo di centro-destra, è la mossa disperata di chi tenta di bipolarizzare il voto per trarne profitto". Quel "profitto" che la candidata Donatella Bianchi individua nelle poltrone e alle quali, ha ripetuto più volte respingendo le offerte di ticket di D'Amato, non è interessata.

"Bianchi unico voto utile"

"Noi non siamo per la logica del meno peggio - continuano i Cinquestelle - né per scelte opportunistiche di stampo elettorale, noi crediamo fortemente che vadano premiati prima di tutto i programmi e le persone che li rappresentano al meglio. Siamo convinti che Donatella Bianchi sia la persona giusta per interpretare quei valori e quei principi che portiamo avanti da sempre. Questo per noi è l'unico voto utile".