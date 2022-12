Elezioni regionali Lazio, si vota in due giorni: approvato il decreto

Nel Lazio, così come in Lombardia, si voterà per le elezioni regionali su due giorni. Lo ha stabilito il consiglio dei ministri, fissando l’apertura delle urne non soltanto per domenica 12 febbraio, ma anche per lunedì 13 febbraio, dalle 7 alle 15.

Il consiglio ha approvato un apposito decreto-legge che introduce “disposizioni urgenti in materia di prolungamento delle operazioni di voto”, su proposta della premier Giorgia Meloni e dal ministro dell’interno, nonché ex prefetto di Roma, Matteo Piantedosi.

L’intervento normativo, spiega Palazzo Chigi, risponde all’esigenza di agevolare la maggiore partecipazione possibile dei cittadini alle consultazioni elettorali, anche in considerazione del crescente fenomeno di astensionismo, e il testo del decreto-legge è già stato inviato alla Conferenza Stato-Regioni. Nel Lazio intanto si attende ancora di conoscere il nome del candidato alle regionali del centrodestra, mentre il centrosinistra si ritrova diviso sul nome di Alessio d’Amato.

Ad appoggiare e ufficializzare la candidatura dell’assessore uscente alla Sanità è stato il Pd, cedendo alle pressioni di Calenda e del Terzo Polo intero. Il M5S, già da prima, aveva invece già strappato il “modello Lazio” mettendo in mezzo il termovalorizzatore di Roma. A sinistra l’Alleanza Verdi-Sinistra, Liberare Roma-Sinistra Civica Ecologista, i fassiniani del Coordinamento 2050 e Roma Futura, oltre a Demos, si adoperano con modalità e convinzioni differenti e a fasi alterne per salvare almeno la coalizione.

Non va molto meglio nel centrodestra, anche se eventuali dissidi interni relativi al nome del candidato non trapelano. Il problema principale è che di nomi, a oggi, ancora non ne sono stati fatti, forse per mancanza di un’intesa finale. Se è vero, infatti, che il candidato verrà scelto dal bacino di Fratelli d’Italia e che l’ultima parola spetta alla premier Giorgia Meloni, gli alleati premono - Lega in primis - per proporre un candidato in grado di rafforzare il risultato ottenuto a livello nazionale.

Il nome pronunciato con più sicurezza, negli ultimi giorni, sembra essere quello dell’europarlamentare di Latina ed ex sindaco di Terracina, Nicola Procaccini. Soprattutto dopo che il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina ha respinto la richiesta della procura di procedere nei suoi confronti nell’ambito dell’inchiesta Free Beach. Sul tavolo però restano anche le ipotesi Chiara Colosimo e Paolo Trancassini, coordinatore regionale di Fratelli d’Italia: stando alle ultime indiscrezioni, il nome dovrebbe essere annunciato il 15 dicembre durante i festeggiamenti a piazza del Popolo per il decennale del partito.