Cambiare la legge elettorale nel Lazio: cosa dice la proposta

Una nuova legge elettorale con il doppio turno per la scelta del presidente e un sistema misto maggioritorio-proporzionale per l'elezione dei membri del Consiglio regionale. La proposta depositata e pronta alla discussione in aula è firmata dai Radicali, da sempre sostenitori dei sistemi elettorali di tipo maggioritario. Ventisei articoli che andrebbero appunto a modificare il sistema odierno, lo stesso che ha eletto Zingaretti nel 2018, redatto nel 2004.

L'attuale sistema elettorale

Nel Lazio quello attualmente in vigore è un sistema misto. Il governatore viene eletto con un maggioritario secco a turno unico. Il Consiglio regionale (composto da 50 membri) con un proporzionale a preferenze. La proposta prevede di passare per l'elezione del presidente al maggioritario con collegi uninominali (ed eventuale doppio turno), vedi l'articolo 14 del testo in oggetto. Stesso criterio (articolo 15) verrebbe applicato per il 65% del consiglio, quindi a 32 dei 50 eletti regionali, mentre il restante 35%, gli altri 18, rimarrebbero eletti con il proporzionale a preferenze. Questi i due punti essenziali della norma.

Il perché di una nuova legge

"Sono convinto che garantirebbe un miglior rapporto con i territori da parte degli eletti che devono conseguire la maggioranza di un intero collegio - spiega a RomaToday il consigliere Alessandro Capriccioli - diciamo che è uno strumento in qualche modo costringe i partiti e le coalizione persone molto autorevoli". Una norma a cui Capriccioli ha lavorato già nella prima parte della consiliatura, salvo poi doverla congelare nel periodo della pandemia. "C'erano altre urgenze, non era il momento".

Il testo dovrebbe passare da un primo esame in commissione e poi arrivare in Consiglio. Difficile che ciò avvenga in tempo per applicarla alle prossime elezioni regionali del 2023. "Quel che conta in questa cosa - conclude Capriccioli - è il dibattito intorno al tema".