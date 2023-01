Elezioni regionali: liste e nomi a sostegno dei candidati alla presidenza del Lazio

C’è anche Rosa Rinaldi in corsa per la presidenza della regione Lazio. Il nome della candidata di Unione popolare, la formazione creata dall’ex sindaco di Napoli Luigi De Magistris, è stato formalizzato nella giornata del 13 gennaio. Con lei, descritta da Unione popolare come “ex sindacalista ed attivista di lungo corso”, sale così a quattro il numero di quanti proveranno a vestire i panni di governatore della regione Lazio.

Quattro in corsa per il post Zingaretti

L’annuncio in corsa di Rinaldi, si affianca così ai nomi che già nel corso delle ultime settimane erano emersi. Donatella Bianchi, l’ex presidente del WWF Italia e per anni conduttrice televisiva di Linea Blu, non è più la sola donna impegnata nella tornata elettorale che si svolgerà domenica 12 e lunedì 13 febbraio. Lei era stata l’ultima candidata ad aver accettato di concorrere alla competizione politica. Era invece stata precedente la scelta di Francesco Rocca, in corsa per il centrodestra, e di Alessio D’Amato, che invece è il nome scelto dal PD e dagli alleati di centrosinistra.

Sedici liste per il ritorno alle urne

In tutto, a sostegno di queste candidature, sono previste 16 liste, gran parte delle quali a supporto di D’Amato e Rocca. Molte sono già state formalmente consegnate ma per riempire le ultime caselle, sono tra i 20 ed i 32 i nomi ammessi in ogni lista, c’è tempo fino alla serata di sabato 14 gennaio. Poi la competizione potrà entrare nel vivo anche per le centinaia di candidati che animeranno l’ultimo mese di campagna elettorale.

Per il M5s la candidata Donatella Bianchi non ha fatto ricorso ad una lista civica con il proprio nome. Ci sono però due liste a suo supporto: una del M5s, di cui lei stessa è capolista. L’altra invece è del “Polo progressista di sinistra ed ecologista”, una realtà sostenuta da esponenti politici come Alfonso Pecoraro Scanio, Stefano Fassina e Loredana De Petris.

Per il centrosinistra, l’ex assessore Alessio D’Amato, può contare su sette liste al cui interno sono stati candidati anche assessori con cui ha condiviso gli ultimi anni nella giunta Zingaretti. Le liste sono quelle del Partito Democratico, c’è poi la civica D’Amato, il cosiddetto “terzo polo” con Azione e Italia viva; ed ancora la lista di “+Europa, Radicali e Volt”, Demos; Verdi Sinistra con D’Amato ed il PSI.

Per il centrodestra Francesco Rocca, già numero uno della Croce Rossa Italiana, ha a disposizione sei liste. Una di queste, civica, porta il suo nome. Le altre sono quella di Fratelli d’Italia, della Lega, di Forza Italia, Unione di Centro. Figura anche la lista di “Noi moderati e Rinascimento”.

A sostegno della candidatura di Rosa Rinaldi, l’outsider di questa competizione elettorale, Unione Popolare ha depositato una sola lista di 32 nomi.