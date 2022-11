Elezioni regionali, Calenda appoggia D'Amato e il campo si fa sempre meno largo

Con l'evento del 10 novembre al Teatro Brancaccio, Alessio D'Amato lancerà ufficialmente la sua candidatura alla presidenza della Regione Lazio. Lo farà sostanzialmente contro il suo stesso partito, il Pd, almeno contro tutti coloro che stanno lavorando alla ricostruzione del campo largo con il M5S. All'evento ci sarà anche Carlo Calenda, leader di Azione, che a inizio settimana ha ribadito senza giri di parole l'appoggio all'assessore alla sanità uscente.

La fine dell'attuale campo largo: Calenda vota D'Amato

Cade definitivamente, quindi, la possibilità di un campo largo che vada dal Pd al Terzo Polo, insieme a M5S, Demos, Sinistra Italiana, Verdi e Roma Futura. Le speranze erano già poche, ma con un post Facebook del 7 novembre Calenda ha espresso ufficialmente le sue preferenze: nel Lazio D'Amato, in Lombardia Letizia Moratti, fresca dimissionaria dalla giunta Fontana. Una doppia scelta che va a spaccare completamente il fronte e getta sale su quelle che potevano definirsi quasi le rovine di un'alleanza rimasta sempre e solo teorica. Fronte che vede sempre presenti i Verdi di Angelo Bonelli: la sua presenza all'evento del Brancaccio, riportata da alcuni organi di stampa, è stata smentita: "Lavoro al campo largo", ha detto il co-segretario del partito ambientalista.

Dalle primarie alla candidatura di Leodori fino al civico: come sono cambiate le carte in 4 mesi

"Abbiamo preso la decisione di appoggiare Letizia Moratti in Lombardia e Alessio D'Amato nel Lazio - ha scritto Calenda - perché sono persone capaci che hanno gestito bene la campagna vaccinale". Sono questi, quindi, i motivi espressi pubblicamente. E il feeling tra l'ex ministro dello sviluppo economico (ed ex eurodeputato Pd) nasce già in estate, quando D'Amato decide di confermare la sua volontà di correre per le primarie del centrosinistra: quattro mesi fa, quando sembravano la strada più calda con anche Daniele Leodori e Marta Bonafoni in pista e un Enrico Gasbarra che invece faceva capolino da fuori, sostenuto da Goffredo Bettini e Claudio Mancini, contrari alle consultazioni interne al partito. Le carte in tavola nel frattempo si sono mescolate più di una volta: dalle primarie si è passati alla partita del campo largo con M5S e Terzo Polo, convergendo sul nome di Daniele Leodori. Poi, più di recente, il vice presidente della Regione si è fatto da parte per far sì che si trovi un nome civico super-partes, ma nel frattempo Calenda si è sfilato: "O noi o Conte", ha ripetuto più volte. Il Pd ha scelto l'avvocato pugliese, nonostante gli screzi con Enrico Letta subito dopo la caduta del governo Draghi e le polemiche sul termovalorizzatore di Roma. E infatti con lui ci parla Francesco Boccia, responsabile organizzazione Pd.

Le due strade del Pd: mettere fuori gioco D'Amato o tornare alle primarie senza Movimento

Ora, dunque, le strade plausibili sono fondamentalmente due per il Pd: far fuori D'Amato, che è riuscito a passare da pupillo a trave nell'occhio per Nicola Zingaretti, trovando un nome forte che piaccia a Giuseppe Conte oppure tornare, come si fa al gioco dell'oca, al punto di partenza: indire le primarie del centrosinistra "con chi ci vuole stare". E allora Leodori, lo stesso D'Amato, Marta Bonafoni si troverebbero a competere per essere i candidati al dopo-Zingaretti. Senza Movimento, che a questo punto troverebbe un suo nome correndo da solo e rischiando di arrivare terzo. E chissà cosa farebbe Calenda, in caso di - probabile - sconfitta del suo nuovo pupillo alle primarie dem.